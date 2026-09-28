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Demolieron el frontis de la iglesia de Venecia, Antioquia, ¿Por qué?

En la mañana del sábado 26 de septiembre, expertos en ingeniería realizaron la demolición controlada.

  • Adelante, la demolición en el Templo de San José de Venecia. Atrás, fachada del mismo en el pasado. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero e imagen tomada de redes.
    Adelante, la demolición en el Templo de San José de Venecia. Atrás, fachada del mismo en el pasado. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero e imagen tomada de redes.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Santuario San José de Venecia, en el Suroeste antioqueño, informó sobre la demolición del frontis de la icónica iglesia del centro de este turístico municipio.

Según detallaron, a raíz de que el frontis y parte de la fachada principal resultaron gravemente afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, la única solución para poder iniciar las labores de reconstrucción del templo implicaba la demolición de la fachada afectada.

Fue por esto que este fin de semana se procedió con la demolición de la parte dañada. Un grupo de obreros –por medio de lazos– fue jalando la dañada estructura.

El operativo se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad, dado que las fracturas críticas en las cúpulas y el pico central del templo representaban un peligro de inminente caída sobre el parque principal.

En la mañana del sábado 26 de septiembre, expertos en ingeniería realizaron la demolición controlada. De a poco, el imponente frontis empezó a ceder a los jalones de los obreros, hasta que por efecto de la gravedad terminó cayendo al piso.

Lea también: El reloj de la iglesia de Marinilla se quedó “congelado” justo cuando ocurrió el terremoto

“Hoy comienza una nueva etapa para nuestro santuario. Hoy damos el primer paso: la demolición del frontis. Duele ver caer una parte de nuestra casa. Pero sabemos que es el comienzo de algo nuevo”, comentaron desde el Santuario.

De acuerdo a la información disponible, la reconstrucción de la icónica iglesia es posible gracias al aporte de los feligreses.

“Gracias por sus donaciones, por apoyar nuestros almuerzos y por cada gesto de solidaridad que nos ha permitido comenzar. Cada aporte cuenta y juntos estamos haciendo posible la recuperación de nuestra casa”, apuntaron.

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, el Santuario San José reportó que la iglesia sufrió la caída de una sección de la cúpula principal. También hubo daños severos y grietas profundas en el pico central y otras cúpulas, con riesgo inminente de desplome. Por esta razón, el templo quedó cerrado y prohibido para el ingreso o realización de eucaristías por seguridad.

Tras la demolición, desde el Santuario indicaron que iniciarán las obras para que el templo pueda resurgir y volver a albergar a su feligresía.

“Paso a paso, con fe y esperanza, vamos reconstruyendo nuestro Santuario. ¡San José, ayúdanos a volver a levantar tu casa, nuestra casa, la casa de todos!”, comentaron.

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Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Cuándo se demolió el frontis del Santuario San José de Venecia?
La demolición controlada se realizó en la mañana del sábado 26 de septiembre, después de los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto.
¿Por qué fue necesario demoler la fachada del Santuario San José?
Fue necesario retirar la parte afectada porque el frontis y sectores de la fachada principal presentaban daños graves y representaban un riesgo de desplome.
¿El Santuario San José de Venecia está abierto al público?
No. El templo permanece cerrado y se prohibió el ingreso y la celebración de eucaristías debido al riesgo que representan las estructuras dañadas.
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