Salud mundial en riesgo: la OMS alerta retrocesos en los sistemas sanitarios y pide acciones urgentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que los avances logrados en los sistemas sanitarios de todo el mundo están amenazados por un posible retroceso, por lo que ha reclamado medidas urgentes para reforzarlos y salvaguardar el progreso alcanzado durante los últimos años.
Así lo recoge el informe “Estadísticas Mundiales de Salud 2026”, publicado el miércoles por la OMS, que alerta de que los objetivos sanitarios globales no se están cumpliendo debido a un progreso “desigual y lento” y, en algunos ámbitos, incluso en retroceso.
“Estos datos revelan tanto avances como desigualdades persistentes, ya que muchas personas, especialmente mujeres, niños y personas de comunidades marginadas, siguen sin tener acceso a las condiciones básicas para una vida sana”, ha declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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En este contexto, el director general de la OMS ha subrayado que “invertir en sistemas de salud más sólidos y equitativos” es fundamental para orientar las acciones, subsanar las deficiencias y garantizar la rendición de cuentas.