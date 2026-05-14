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Motociclista murió al estrellarse contra un poste en Las Palmas y la vía fue cerrada

El motociclista, al parecer, habría perdido el control del vehículo, muriendo en el sitio. Este corredor está cerrado en sentido hacia Medellín.

  • Este accidente, ocurrido a la altura de la Tienda de Fercho, en Envigado, provocó el cierre de la vía Las Palmas en sentido hacia Medellín. Esto generó graves congestiones en este corredor departamental. FOTOS: CORTESÍA
    Este accidente, ocurrido a la altura de la Tienda de Fercho, en Envigado, provocó el cierre de la vía Las Palmas en sentido hacia Medellín. Esto generó graves congestiones en este corredor departamental. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Una persona muerta dejó el accidente que se presentó sobre las 8:00 de la mañana de este jueves en la vía Las Palmas, a la altura del establecimiento conocido como La Tienda de Fercho. Este hecho tiene colapsado este corredor que conecta a Medellín y el Oriente antioqueño.

El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de esta vía, en la calzada de descenso, luego de que el motorizado perdiera el control e impactara contra el poste, perdiendo la vida en el sitio. Por esta razón se tuvo que cerrar esta calzada, para que los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado realizaran la inspección.

La víctima fue identificada como Juan Felipe Cadavid Acevedo, de 30 años. Luego del impacto, la moto en la que se transportaba quedó a unos 40 metros del sitio del accidente, de acuerdo con el primer reporte de las autoridades que atendieron este siniestro vial.

Mientras avanzan las labores judiciales, las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la Loma del Escobero o el Túnel de Oriente para los vehículos particulares.

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