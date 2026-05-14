Motociclista murió al estrellarse contra un poste en Las Palmas y la vía fue cerrada

Una persona muerta dejó el accidente que se presentó sobre las 8:00 de la mañana de este jueves en la vía Las Palmas, a la altura del establecimiento conocido como La Tienda de Fercho. Este hecho tiene colapsado este corredor que conecta a Medellín y el Oriente antioqueño.

El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de esta vía, en la calzada de descenso, luego de que el motorizado perdiera el control e impactara contra el poste, perdiendo la vida en el sitio. Por esta razón se tuvo que cerrar esta calzada, para que los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado realizaran la inspección.