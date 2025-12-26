¡Qué peligro! En plena área urbana de La Ceja, Oriente antioqueño, funcionaba una fábrica de pólvora

Este montaje representaba un riesgo alto para la vida y bienes de los vecinos circundantes y por eso concitó las denuncias de los ciudadanos. A partir de ello, en el marco de la estrategia institucional “Actuando por Antioquia”, la Policía, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Antioquia, hicieron la ubicación y el desmantelamiento del montaje en medio de las festividades de Navidad.

En plena área urbana de La Ceja , Oriente antioqueño, operaba una fábrica artesanal dotada para la producción, distribución y comercialización ilegal de pólvora y productos pirotécnicos , la cual fue desmantelada por las autoridades.

En el lugar, las autoridades incautaron una importante cantidad de material explosivo y elementos utilizados para su fabricación, entre los cuales había 200 voladores, 1.500 chorrillos, 240 kilos de pólvora negra, 400 metros de mecha lenta, 500 tacos, 200 metros de recámara y 1.000 papeletas para voladores.

Durante todo diciembre, en todo el departamento la constante han sido las detonaciones de pólvora, lo cual quiere decir que esta tradición que muchas veces tiene consecuencias catastróficas sigue muy viva a pesar de las campañas que se realizan en contra y los operativos que no cesan para atacar la producción y comercialización, que están prohibidos.

Por ejemplo, a principios de este mes, EL COLOMBIANO registró el decomiso de 215 kilos de estos productos por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia: 200 kilos en Donmatías, subregión Norte, y 15 en Santa Bárbara, municipio ubicado en el Suroeste.

El primer caso ocurrió el sábado, 6 de diciembre, en el kilómetro 45+800 de la vía Medellín-Yarumal a la altura del kilómetro 45+800. Los uniformados, en medio de operaciones de registro y control, detuvieron un camión que llevaba como encomienda 200 kilos de pólvora.

La segunda incautación tuvo lugar el 7 de diciembre en el kilómetro 38+800 de la vía La Pintada-Medellín, sector Primavera. Allí fue detenido otro camión que transportaba 15 kilos de juegos pirotécnicos, los cuales, igual que en el caso de Donmatías, salieron desde Medellín pero esta vez hacia el municipio de El Guamo, departamento del Tolima.