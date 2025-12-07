Incautaron más de 80 kilos de pólvora en dos operativos en Bello

La Alcaldía de Bello reportó la incautación de cerca de 80 kilos de pólvora que estaban listos para su comercialización en dos operativos realizados en jurisdicción urbana y rural del municipio.

Los operativos fueron realizados por la Policía en el marco de las acciones de control y vigilancia contra el uso de pólvora en la ciudad.

En el primer operativo, realizado en la vereda Tierradentro, los uniformados realizaron un requerimiento a un ciudadano que conducía un vehículo de manera sospechosa.

Durante la inspección fueron halladas en la parte trasera 276 cajas individuales de luces de bengalas o chispitas, tres “tortas” pirotécnicas, cuatro bengalas, 68 voladores y siete tacos.

El material incautado tuvo un peso aproximado es de 60 kilos y su valor comercial se estima en casi $5 millones.