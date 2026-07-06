Se agrava la situación en el Nordeste: Disidencias ahora apuntan a alcaldes de Segovia y Remedios

La situación de orden público en el Nordeste antioqueño sigue siendo preocupante, teniendo en cuenta que ya hasta los mandatarios locales son señalados por los grupos ilegales que por allí pululan.

Recientemente se conoció que los alcaldes de Segovia y Remedios –Edwin Castañeda y Albeiro Arenas– fueron señalados por parte del Frente 4° de las Disidencias de las Farc que opera en la zona. Por medio de un video, este grupo ilegal los acusó públicamente de ser colaboradores del Clan del Golfo. En el video alias ‘Samantha’, quien se ha vuelto la vocera de esta estructura disidente, leyó un comunicado donde quedaron plasmadas las veladas amenazas. En la grabación, la organización criminal acusó de forma directa a ambos alcaldes y a la fuerza pública de “permitir la instalación de retenes ilegales en sus jurisdicciones” y de “facilitar las operaciones del Clan del Golfo” allí. Lea también: Organizaciones de DD.HH. denuncian incursión del Clan del Golfo en vereda de Remedios, Antioquia Ante esta situación, la Administración Municipal de Remedios rechazó cualquier afirmación que pretenda vincularla con organizaciones al margen de la ley o con actuaciones contrarias a la Constitución y la ley.

“Nuestra gestión siempre ha estado guiada por el respeto a la institucionalidad, la transparencia y el compromiso permanente con el bienestar de todos los Remedianos. Es importante que la ciudadanía conozca que el Alcalde no tiene mando operacional sobre la Fuerza Pública. Sin embargo, desde el primer día de esta administración hemos insistido, en cada Consejo de Seguridad y en cada espacio de articulación con las autoridades competentes, en la necesidad de fortalecer la presencia institucional y las acciones que garanticen la protección de nuestras comunidades, especialmente de quienes habitan en la zona rural”, se lee en el comunicado emitido.

La Alcaldía también rechazó de manera categórica cualquier acción de los grupos armados al margen de la ley que amenace, intimide o afecte la tranquilidad de la población. “Ningún actor ilegal puede imponer miedo, limitar la movilidad de los ciudadanos o vulnerar sus derechos. Nuestra prioridad seguirá siendo la protección de la vida, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la presencia del Estado en todo el territorio”, puntualizaron. Por su parte, el Ejército Gaitanista de Colombia EGC –eufemismo con el que se autodenomina el Clan del Golfo– también reaccionó al video de las Disidencias. El grupo ilegal negó que esté detrás de acciones en contra de la población civil, como retenciones, robo de artículos personales e intimidación en general, a los campesinos y mineros tradicionales que se desplazan por las vías rurales de los municipios de Segovia y Remedios. “El Ejército Gaitanista de Colombia viene adelantando controles en todo el territorio nacional, que tienen un carácter preventivo, ya que ha impedido el libre tránsito de armamento hacia los sitios en donde se encuentran los guerrilleros. De ninguna manera se trata de amenazar ni generar un clima de zozobra y desconfianza. Al contrario, es la misma población quien nos ha solicitado que frenemos el suministro de pertrechos de guerra hacia las guerrillas”, apuntaron. Según el EJC, la preocupación que manifiestan en los videos los guerrilleros no es por la población civil como pretenden afirmarlo, sino por sus propios intereses. Lea también: Drones, combates y un nuevo éxodo: más de 100 personas fueron desplazadas en el Nordeste antioqueño “Es tal la degradación de la guerrilla que están trayendo bandas de delincuencia común de Medellín, como el Mesa, para integrarlos a sus filas, responsables de ataques indiscriminados a los más desprotegidos, como los cuatro campesinos que asesinaron en la zona rural de Remedios el pasado 6 de junio, y que nada tenían que ver con el conflicto. No solo los asesinaron, sino que incendiaron su vivienda, con el fin de causar terror en la población”, apuntó el EJC.