Yeison Jiménez, el aventurero que soñó su muerte

La señal de emergencia se activó justo en un sector entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Minutos después, el registro de emergencia de la Aeronáutica Civil confirmó que la aeronave se había precipitado a tierra en el sector Romita, una zona de difícil acceso donde se desplegaron los equipos de búsqueda y rescate. En ese momento de este sábado 10 de enero de 2026 nadie en tierra sabía aún quiénes viajaban a bordo. En contexto: Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín La confirmación de la gravedad de los hechos llegó horas después, cuando la autoridad emitió un primer comunicado: “Lamentamos profundamente el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que fallecieron los seis ocupantes de la aeronave N325FA, entre ellos el artista Yeison Jiménez”, y con esa frase, la tragedia aérea adquirió una dimensión nacional. El artista se dirigía al municipio de Marinilla, Antioquia, donde iba a presentarse para interpretar los grandes éxitos que lo catapultaron como uno de los exponentes más representativos de la música popular, surgido de humildes comienzos que muchos de sus oyentes recuerdan con admiración.

El intérprete de El aventurero sabía conectar con las audiencias y representaba un ejemplo para quienes, al igual que él, surgieron en la música popular e iniciaron desde condiciones muy humildes. La Aeronáutica explicó que la activación de los protocolos fue inmediata tras detectarse la señal de emergencia. “Actualmente, el SAR (Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate) mantiene comunicación directa con la Policía Nacional. De manera simultánea, se adelanta coordinación con el equipo SEI de Paipa y con los organismos de emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores correspondientes”, precisó la autoridad. Durante las primeras horas posteriores al siniestro, la identidad de los demás ocupantes se manejó con cautela. Fuentes oficiales confirmaron que se adelantaban procesos de verificación antes de emitir nombres propios. Solo después de concluir esas diligencias se estableció que, además de Jiménez, en la aeronave viajaban el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Lugar del siniestro de la avioneta con matrícula N325FA, ocurrido entre Paipa y Duitama (Boyacá), donde murió el cantante Yeison Jiménez junto a otros cinco ocupantes. FOT O captura de video

Desde el ámbito regional, la reacción no se hizo esperar. La Gobernación de Boyacá emitió un comunicado en el que expresó su pesar por lo ocurrido y resaltó el impacto del accidente. “La Gobernación, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana”, señaló la administración departamental, que decretó duelo oficial tras conocerse la magnitud de la tragedia. Lea también: La revancha que no fue: Yeison Jiménez murió cuando se preparaba para volver a llenar El Campín El vuelo tenía como destino final Medellín. Desde allí, el artista debía continuar hacia Marinilla, donde tenía programada una presentación esa misma noche, pero ese itinerario quedó interrumpido en el aire, en un tramo que hoy es objeto de análisis técnico por parte de la Dirección de Investigación de Accidentes. Hasta el momento, no se han divulgado hipótesis sobre fallas mecánicas, condiciones climáticas o decisiones operativas. Sin embargo, la Fiscalía ya abrió una indagación formal por el siniestro. “Los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, confirmó la entidad.

La carrera y el momento

Cuando el accidente interrumpió el vuelo, Jiménez no estaba cerrando un ciclo: estaba ampliándolo. El 2025 había sido, en sus propias palabras, “el mejor momento” no solo de su carrera, sino de su vida. Así lo dijo días antes de morir, en una entrevista concedida a La Patria de Manizales, donde describió con precisión un estado poco común en artistas que alcanzan el éxito temprano: estabilidad, control y proyección. “La carrera está excelente, no corro detrás de mi éxito. Me gusta la manera en que llega, no me ha aparecido todo de una vez”, afirmó entonces. Ese equilibrio se reflejaba en los números y en los escenarios: en julio de 2025, el cantante hizo historia al convertirse en el primer artista de música popular colombiana en llenar en solitario el estadio El Campín, ante más de 40.000 asistentes. Entérese de más: Video | “Dios me dio tres señales”: Yeison Jiménez y su cruda confesión sobre sueños de un accidente aéreo El concierto, realizado el día de su cumpleaños, marcó un punto de inflexión para un género que durante años había permanecido al margen de los grandes recintos capitalinos. Y el impacto fue tal que, meses después, anunció una segunda fecha en el mismo escenario para marzo de 2026, un regreso pensado para quienes se quedaron por fuera y para quienes querían repetir una experiencia. Ese mismo año, Jiménez consolidó una gira internacional que confirmó su expansión más allá del público local. El World Tour 2025 agotó entradas en ciudades clave de Estados Unidos como Orlando, Chicago, Nueva York y Nueva Jersey, y luego cruzó el Atlántico hacia Europa, con fechas consecutivas en España e Italia, todas con boletería completa. Desde su equipo se confirmó que el mercado mexicano se había convertido en el siguiente objetivo estratégico. Y el momento creativo acompañaba ese despliegue, ya que canciones como Se acabó encabezaron listados radiales en varios países de Latinoamérica y reforzaron su presencia en festivales masivos, entre ellos el Megaland Music Fest en Bogotá. A ese repertorio se sumaron colaboraciones que ampliaron su alcance, como Pedazos, junto a Natalia Jiménez, que tuvo una recepción destacada en la radio latina.

La narrativa de ascenso siempre estuvo anclada a un origen que él mismo se encargó de recordar. Antes de los estadios y las giras internacionales, Yeison Jiménez trabajó desde los 14 años en Corabastos, la central de abastos de Bogotá, un periodo que forjó su carácter y su disciplina. De allí pasó a grabar su primer álbum, Con el corazón – Volumen 1 (2013), y a construir un camino gradual que tuvo en Aventurero la canción que lo conectó definitivamente con el público del género popular. La visibilidad mediática llegó después, en 2021, cuando fue jurado del programa Yo me llamo, del canal Caracol Televisión, una vitrina que amplió su reconocimiento nacional sin desplazar el centro de su proyecto, es decir, la música. En entrevistas posteriores, el cantante insistió en que su mayor logro no eran los escenarios llenos, era la posibilidad de sostenerlos en el tiempo. “Tengo mis hijos, libertad económica, lo que soñé”, concluyó en Manizales.

Un sueño recurrente

Dos semanas antes del accidente, Yeison Jiménez habló en televisión de un tema que rara vez aparecía en su discurso público. Lo hizo en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, con un tono reflexivo y sin dramatismo. Allí contó que había soñado en varias ocasiones con un accidente aéreo y con su propia muerte. “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Y cuando él llegaba me decía, ‘uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné, súbete’. Esos eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Y era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, relató. El sueño se conectó con un episodio ocurrido meses atrás durante un vuelo que terminó en aterrizaje de emergencia. Según su relato, la aeronave acababa de salir de mantenimiento y no había motivos para desconfiar. Poco después del despegue, sin embargo, algo falló. “El avión despega y cuando despega yo siento que algo hace puff, puff”. Los sistemas alertaron fallas en los motores y el piloto logró maniobrar hasta aterrizar en Medellín. Según él mismo, esa experiencia tuvo un impacto fuerte en su vida personal y lo llevó a buscar ayuda psicológica, pues durante meses revivió esa escena.

La reacción de colegas y seguidores

La noticia provocó una reacción inmediata entre músicos, colegas y seguidores, que acudieron a las redes sociales para expresar mensajes de tristeza y solidaridad con su familia. Artistas de distintos géneros coincidieron en destacar el impacto personal y profesional que dejó el cantante, cuya carrera se encontraba en plena proyección nacional e internacional.

Uno de los pronunciamientos más visibles fue el del cantante Luis Alfonso, quien había lanzado una colaboración con Jiménez el año anterior. En un video difundido pocas horas después del hecho, se mostró afectado por lo ocurrido. “Nos acabamos de enterar de la mala noticia, estamos vueltos mierda, muy aburridos y no es para menos”, dijo, antes de enviar un mensaje de acompañamiento a la familia del artista. El Grupo Niche también publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias “a su familia, amigos, colaboradores y a todos los que hoy sienten esta irreparable pérdida”, y recordó la huella que Jiménez dejó en la música colombiana. Mensajes similares compartieron agrupaciones y artistas como Herencia de Timbiquí, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Fonseca, Carlos Vives, Jhonny Rivera, Hebert Vargas y Fanny Lu, entre otros. Le puede interesar: 2025, el momento soñado de Yeison Jiménez: consolidó su éxito como cantante en su último año de vida En Marinilla, Antioquia, municipio al que el cantante se dirigía para una presentación en las Fiestas Populares de La Vaca en la Torre, la noticia se conoció mientras avanzaba la jornada festiva. Parte de su equipo ya se encontraba en el lugar y fue el alcalde, Julio César Serna, quien informó a los asistentes sobre lo ocurrido.

La investigación

Tras el siniestro de la aeronave particular con matrícula N325FA, ocurrido entre Paipa y Duitama, en Boyacá, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación formal para establecer las circunstancias del accidente. El proceso está a cargo de la Seccional Boyacá, con apoyo de un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que asumió las diligencias iniciales una vez concluidas las labores de rescate en la zona. De acuerdo con la información oficial, las primeras actuaciones se realizaron de manera coordinada con las autoridades aeronáuticas, los organismos de socorro y unidades de la Policía Nacional que atendieron la emergencia en el lugar del impacto. Superada la fase inicial de atención, se activaron los procedimientos judiciales y forenses previstos para este tipo de eventos.