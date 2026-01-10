Yeison Jiménez, el aventurero que soñó su muerte

La señal de emergencia se activó justo en un sector entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Minutos después, el registro de emergencia de la Aeronáutica Civil confirmó que la aeronave se había precipitado a tierra en el sector Romita, una zona de difícil acceso donde se desplegaron los equipos de búsqueda y rescate. En ese momento de este sábado 10 de enero de 2026 nadie en tierra sabía aún quiénes viajaban a bordo.
La confirmación de la gravedad de los hechos llegó horas después, cuando la autoridad emitió un primer comunicado: “Lamentamos profundamente el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que fallecieron los seis ocupantes de la aeronave N325FA, entre ellos el artista Yeison Jiménez”, y con esa frase, la tragedia aérea adquirió una dimensión nacional.
El artista se dirigía al municipio de Marinilla, Antioquia, donde iba a presentarse para interpretar los grandes éxitos que lo catapultaron como uno de los exponentes más representativos de la música popular, surgido de humildes comienzos que muchos de sus oyentes recuerdan con admiración.