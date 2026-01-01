Migración investigará al hotel que tuvo hospedada a la secta judía Lev Tahor en Yarumal, Antioquia

Durante el año que terminó, la seccional de Migración Colombia que maneja Antioquia y Chocó tomó protagonismo, esta vez no por la cantidad de migrantes que iban de tránsito hacia Norteamérica por el Golfo de Urabá, como en el pasado, sino por los controles para frenar a presuntos visitantes que llegan por esta región a ejercer el llamado turismo sexual que victimiza a niños, niñas y mujeres; también por las congestiones en los puestos de ingreso a través del aeropuerto José María Córdova.
Un tercer motivo de exposición mediática fue toda la operación para detectar y evitar el asentamiento de 26 integrantes de la secta judía extremista Lev Tahor que habían llegado a Yarumal, Norte de Antioquia.
La directora seccional, Paola Andrea Salazar Gómez, habló con EL COLOMBIANO sobre estos y otros temas.