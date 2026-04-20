Balacera en establecimiento comercial de Yarumal dejó dos muertos y seis lesionados

Los hechos se registraron en la zona de La 70, en la centralidad de esta localidad, luego de que presuntos integrantes de la subestructura Julio César Vargas Torres del Clan del Golfo buscaran a personas que estarían vinculadas con este grupo armado.

Mientras se encontraban departiendo decenas de personas dentro de un establecimiento comercial de la zona rosa de Yarumal, Norte antioqueño, hombres armados ingresaron al mismo y dispararon contra las personas que allí se encontraban. Dos muertos y seis heridos dejó este ataque armado.

En medio de este ataque fueron asesinados Joan Mariano Eusse Londoño y Diego Édinson Velásquez, quienes quedaron sin vida dentro de este establecimiento comercial, sin que se pudiera hacer nada por salvarle la vida.

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Así mismo, dos mujeres y seis hombres, quienes debieron ser trasladados al Hospital San Juan de Dios, de Yarumal, de los cuales dos debieron ser remitidos de urgencia a centros asistenciales de Medellín por la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las autoridades, el ataque se habría perpetrado en medio de retaliaciones dentro de este grupo armado, en un hecho en el que la comunidad civil también habría pagado los platos rotos en este ataque armado.

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Tras este hecho, las autoridades de este municipio tienen previsto organizar un consejo de seguridad para fortalecer las medidas para evitar que se presenten nuevos hechos de violencia en medio de las disputas criminales.