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Balacera en establecimiento comercial de Yarumal dejó dos muertos y seis lesionados

El hecho es atribuido a un sicario del Clan del Golfo, el cual, según testigos, habría sido avistado por parte de testigos antes de que se perpetrara este crimen.

  • Dentro de este establecimiento comercial de la zona rosa de Yarumal ocurrió este ataque por parte de presuntos integrantes del Clan del Golfo. FOTO: CORTESÍA EL YARUMALEÑO
    Dentro de este establecimiento comercial de la zona rosa de Yarumal ocurrió este ataque por parte de presuntos integrantes del Clan del Golfo. FOTO: CORTESÍA EL YARUMALEÑO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Mientras se encontraban departiendo decenas de personas dentro de un establecimiento comercial de la zona rosa de Yarumal, Norte antioqueño, hombres armados ingresaron al mismo y dispararon contra las personas que allí se encontraban. Dos muertos y seis heridos dejó este ataque armado.

Los hechos se registraron en la zona de La 70, en la centralidad de esta localidad, luego de que presuntos integrantes de la subestructura Julio César Vargas Torres del Clan del Golfo buscaran a personas que estarían vinculadas con este grupo armado.

En medio de este ataque fueron asesinados Joan Mariano Eusse Londoño y Diego Édinson Velásquez, quienes quedaron sin vida dentro de este establecimiento comercial, sin que se pudiera hacer nada por salvarle la vida.

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Así mismo, dos mujeres y seis hombres, quienes debieron ser trasladados al Hospital San Juan de Dios, de Yarumal, de los cuales dos debieron ser remitidos de urgencia a centros asistenciales de Medellín por la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las autoridades, el ataque se habría perpetrado en medio de retaliaciones dentro de este grupo armado, en un hecho en el que la comunidad civil también habría pagado los platos rotos en este ataque armado.

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Tras este hecho, las autoridades de este municipio tienen previsto organizar un consejo de seguridad para fortalecer las medidas para evitar que se presenten nuevos hechos de violencia en medio de las disputas criminales.

De acuerdo con la Policía Nacional, este año se han registrado cinco homicidios, con una reducción de seis casos si se comparan los números con el año pasado, cuando habían ocurrido 11 hechos a la fecha.

Además de la incursión de esta subestructura del Clan del Golfo, Yarumal también debe lidiar con la presencia del frente 36 de las disidencias de las Farc, principalmente en su zona rural, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

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