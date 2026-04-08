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A presunto ladrón lo mataron con su propia arma en intento de hurto a local de tatuajes de Bello

La víctima del hecho delictivo reaccionó quitándole el arma a los señalados delincuentes y cuando ellos regresaron a recuperarla, fueron baleados.

  • Al lado de un establecimiento comercial quedó el cuerpo sin vida del señalado delincuente muerto por quien iba a ser víctima del intento de hurto. FOTO: Cortesía
    Al lado de un establecimiento comercial quedó el cuerpo sin vida del señalado delincuente muerto por quien iba a ser víctima del intento de hurto. FOTO: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
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Dos hombres llegaron a un local de tatuajes del barrio Niquía, en Bello, con la aparente intención de robar a sus ocupantes, pero una de las víctimas que estaba en el establecimiento reaccionó quitándoles el arma con la que pretendían cometer el ilícito. Sin embargo, los presuntos criminales volvieron para recuperar el arma y terminaron baleados, uno de ellos murió y el otro quedó herido.

Los hechos se registraron sobre las 10:00 de la noche del pasado miércoles en los alrededores del centro comercial Puerta del Norte, cuando los delincuentes ingresaron al establecimiento comercial con un arma de fuego, intimidando a los clientes que se encontraban en ese momento.

Según el reporte policial, “le apuntaron con el arma de fuego en la cabeza a la víctima y esta reaccionó iniciando un forcejeo, donde esta logró desarmar a los agresores del arma de fuego, los cuales huyen del sitio”.

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Tras esta huida y que la víctima del hurto se había quedado con el arma, pensaron que todo había terminado, pero nada más alejado de la realidad. Los delincuentes, con la idea de recuperar el arma, regresaron al establecimiento comercial y comenzaron a intimidad, de nuevo, a quien se las había quitado.

Ante esto, esta persona salió detrás de ellos y les comenzó a disparar con su propia arma. Los presuntos delincuentes intentaron abordar una motocicleta para huir, pero los impactos los hicieron caer del vehículo.

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Uno de ellos terminó por caer muerto a unos metros del vehículo, mientras que otro, identificado como Jefferson Steve García, de 35 años, quedó al lado del vehículo, lesionado y capturado por la Policía. El fallecido en estos hechos no fue identificado, puesto que no tenía documentos.

Quien les disparó a estos dos presuntos delincuentes entregó el arma de fuego y se puso a disposición de las autoridades para responder por estos hechos y argumentar que todo se trató de una reacción en defensa propia.

En próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para que defina si en efecto se debió a una reacción de este tipo o si hubo algún exceso que obligue a que le dicten alguna medida de aseguramiento.

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