A presunto ladrón lo mataron con su propia arma en intento de hurto a local de tatuajes de Bello

Dos hombres llegaron a un local de tatuajes del barrio Niquía, en Bello, con la aparente intención de robar a sus ocupantes, pero una de las víctimas que estaba en el establecimiento reaccionó quitándoles el arma con la que pretendían cometer el ilícito. Sin embargo, los presuntos criminales volvieron para recuperar el arma y terminaron baleados, uno de ellos murió y el otro quedó herido.
Los hechos se registraron sobre las 10:00 de la noche del pasado miércoles en los alrededores del centro comercial Puerta del Norte, cuando los delincuentes ingresaron al establecimiento comercial con un arma de fuego, intimidando a los clientes que se encontraban en ese momento.