Hipotecó su casa para financiar su campaña y sacar un millón de votos: la confesión de Juan Daniel Oviedo tras las elecciones

Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo en las consultas interpartidistas, Juan Daniel Oviedo se consolidó como la gran revelación de la jornada. Con una votación que superó el millón de sufragios, concentrados mayoritariamente en la capital, el exdirector del DANE analizó su desempeño, envió un mensaje de unidad hacia la ganadora, Paloma Valencia, y dejó abierta la puerta para su futuro político en Bogotá.
Sumó más de 1.240.000 votos, ubicándose en el segundo lugar por debajo de Paloma Valencia (2’790.467) y por encima de Juan Manuel Galán (281.699).
En declaraciones al canal Caracol y Citytv, Oviedo hizo un balance de los resultados y aseguró que “Bogotá habló y nos escuchó”. A pesar de no haber obtenido la victoria en la Gran Consulta por Colombia, Oviedo calificó como “positivo” el respaldo ciudadano.
Su objetivo principal, según explicó, era moderar el discurso político desde el centro para elevar el nivel del debate en la primera vuelta presidencial frente a candidatos como Iván Cepeda. “Bogotá entendió que, más que prejuicios, somos el resultado de una política que quiere hablar claro, escuchar y dejar de gritar. Somos capaces de reconocer lo bueno del país para mejorarlo, no para cancelarlo”, afirmó el candidato.
En declaraciones para Citytv, Oviedo conmovió a sus seguidores al revelar las dificultades financieras de su campaña independiente.
Confesó que logró su votación “con las uñas”, llegando incluso a hipotecar su casa para costear los gastos operativos. “Me eché a mi mamá encima, casi que le debo la casa; vamos a estar pendientes de la reposición de votos para poder cumplirle a todo el equipo de la campaña”, relató el político.
