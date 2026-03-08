Hipotecó su casa para financiar su campaña y sacar un millón de votos: la confesión de Juan Daniel Oviedo tras las elecciones

Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo en las consultas interpartidistas, Juan Daniel Oviedo se consolidó como la gran revelación de la jornada. Con una votación que superó el millón de sufragios, concentrados mayoritariamente en la capital, el exdirector del DANE analizó su desempeño, envió un mensaje de unidad hacia la ganadora, Paloma Valencia, y dejó abierta la puerta para su futuro político en Bogotá. Sumó más de 1.240.000 votos, ubicándose en el segundo lugar por debajo de Paloma Valencia (2’790.467) y por encima de Juan Manuel Galán (281.699). En declaraciones al canal Caracol y Citytv, Oviedo hizo un balance de los resultados y aseguró que “Bogotá habló y nos escuchó”. A pesar de no haber obtenido la victoria en la Gran Consulta por Colombia, Oviedo calificó como “positivo” el respaldo ciudadano. Puede leer: Juan Daniel Oviedo: la sorpresa de la Gran Consulta que sería la fórmula vicepresidencial de Paloma Su objetivo principal, según explicó, era moderar el discurso político desde el centro para elevar el nivel del debate en la primera vuelta presidencial frente a candidatos como Iván Cepeda. “Bogotá entendió que, más que prejuicios, somos el resultado de una política que quiere hablar claro, escuchar y dejar de gritar. Somos capaces de reconocer lo bueno del país para mejorarlo, no para cancelarlo”, afirmó el candidato. En declaraciones para Citytv, Oviedo conmovió a sus seguidores al revelar las dificultades financieras de su campaña independiente. Confesó que logró su votación “con las uñas”, llegando incluso a hipotecar su casa para costear los gastos operativos. “Me eché a mi mamá encima, casi que le debo la casa; vamos a estar pendientes de la reposición de votos para poder cumplirle a todo el equipo de la campaña”, relató el político. Entérese: Elecciones a la Cámara en Antioquia: Centro Democrático, el Pacto y Creemos lideran la votación

La relación con Paloma Valencia

Sobre la posibilidad de integrar una fórmula como vicepresidente de la senadora Paloma Valencia, vencedora de la coalición, Oviedo fue prudente. Reveló que, antes de conocer los resultados oficiales, ambos acordaron respaldar mutuamente a quien resultara ganador. Oviedo felicitó a Valencia por su triunfo y agradeció el gesto de comunicación que mantuvieron durante la mañana. ”Hasta el momento no hemos hablado de una posibilidad de vicepresidencia. Esperamos que tanto el Centro Democrático como nuestro movimiento analicen cualitativamente de dónde vinieron los votos”, señaló, enfatizando que su votación representa a la gente que busca “sensatez, moderación y balance”. Entérese: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia

Compromiso de unidad y disciplina partidista

Contrario a la tradición política de buscar beneficios individuales tras una derrota, Oviedo aseguró que honrará su compromiso fundacional de la coalición. ”En la Gran Consulta por Colombia no hay criterios de repartir puestos. Vamos a ser muy disciplinados y respaldaremos la candidatura de Paloma Valencia hasta la primera vuelta presidencial”, puntualizó, marcando distancia con quienes “se abren y buscan su propio beneficio” tras las consultas.

¿Oviedo, camino a la Alcaldía?

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el éxito rotundo en Bogotá, donde incluso superó registros históricos de exalcaldesa Claudia López en contextos de consultas. Ante la pregunta sobre una eventual aspiración a la Alcaldía de Bogotá, Oviedo no cerró la puerta. Conozca: “La burla y homofobia no son armas para conseguir votos”: La Gran Consulta respalda a Oviedo tras frase de De la Espriella “Si Bogotá nos habló y quiere que este liderazgo exista, seguiremos trabajando con la ciudad. El dato de casi un millón de votos demuestra que Bogotá quiere una nueva forma de hacer política que utilice los datos para anticipar y la calle para escuchar”.

La gran sorpresa de la Gran Consulta

Semanas atrás su nombre no figuraba entre los favoritos, pero un episodio inesperado cambió el rumbo de la campaña. La burla de otro candidato hacia su orientación sexual, Oviedo es abiertamente homosexual, terminó impulsando su popularidad en los días previos a las votaciones. Abelardo de la Espriella, emitió desinflados comentarios en una entrevista, donde imitó el hablar de Juan Daniel y soterradamente se le burló por ser abiertamente gay.

El episodio, lejos de afectarlo, volvió a jugar a su favor. Como ya había ocurrido antes en su carrera pública, desde su paso por el DANE, Oviedo logró convertir los señalamientos y críticas en una oportunidad para conectar con los ciudadanos. Le recomendamos leer: Reviva el minuto a minuto de cómo transcurrió la jornada electoral de este domingo 8 de marzo El país lo conoció durante su paso por el DANE, donde rápidamente llamó la atención por su forma particular de hablar, marcada por un acentuado tono bogotano que muchos calificaban como “rolo” y “gomelo”. Lo que al principio generó burlas y comentarios en redes sociales terminó convirtiéndose en una de sus fortalezas. Con un estilo pedagógico y cercano, Oviedo logró algo poco común en el manejo de cifras: las explicaba de manera clara y comprensible para los ciudadanos, lo que le permitió posicionarse como un funcionario de confianza y acercar las estadísticas a los hogares colombianos. Su salto a la política electoral llegó en 2023, cuando decidió aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Aunque no ganó, obtuvo el segundo lugar en las votaciones, resultado que le permitió llegar al Concejo de Bogotá gracias al Estatuto de la Oposición, consolidando su primera experiencia en un cargo de elección popular. Lea también: Oviedo responde con dureza a comentario de De la Espriella tachado de homofóbico: “Si no respetas una voz distinta...” Con la mirada puesta en la Casa de Nariño, anunció el inicio de su camino presidencial el 14 de junio. “Desde el 14 de junio empecé a recorrer el país escuchando a las personas, poniéndole cara a los datos y recogiendo las firmas que avalen mi candidatura a la presidencia 2026-2030”, ha dicho el economista en diferentes escenarios. Su campaña también ha estado marcada por un relato personal que lo acercó a muchos ciudadanos. Habló abiertamente de su orientación sexual y convirtió su historia en parte del mensaje político sobre el respeto a la diferencia. Incluso aspectos que antes le generaban críticas, como su manera de hablar, pasaron a ser un vehículo de identificación con sectores que valoran la autenticidad.

