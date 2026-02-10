Más de 9 mil damnificados deja la ola invernal en Antioquia: escuelas en Apartadó se están casi que cayendo a pedazos

En Urabá las lluvias no han dado un segundo de tregua, especialmente para el municipio de Apartadó, donde las escuelas están casi que paralizadas debido a las fuertes lluvias que han generado daños en la infraestructura educativa. Según el más reciente reporte de las autoridades, la ola invernal dejó a 9.147 familias damnificadas en 13 municipios que declararon calamidad pública. Más de 16.000 ayudas humanitarias se han entregado, de las cuales el 86,8% se concentran en Urabá, las últimas entregas se han realizado en los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó. Aunque el número de albergues habilitados disminuyó de 24 a 13, la emergencia sigue activa no solo en Urabá, sino también en el Suroeste y Bajo Cauca. Uno de los casos más críticos se vive en Apartadó, el municipio más grande del Urabá antioqueño, donde el impacto del invierno ha puesto en riesgo la infraestructura educativa. Varias escuelas presentan daños severos, con techos colapsados, filtraciones de agua y deterioro de aulas, lo que obligó a suspender las clases presenciales.

Debido a las lluvias, hasta las tuberías han quedado expuestas en las instalaciones del plantel educativo. FOTO: Cortesía Alcaldía de Apartadó

Le puede interesar: Por aire y río llegan las ayudas a Urabá: las lluvias ya dejan 45 derrumbes y 22 pérdidas de banca Durante una visita del alcalde Adolfo Romero a la Institución Educativa José Celestino Mutis, ubicada en el barrio Serranía, se evidenció un desgaste estructural bastante grave en diferentes espacios del plantel, situación que según la administración municipal, afecta a cerca de 1.500 estudiantes, quienes actualmente reciben clases virtuales como medida preventiva.

Este es el estado de una de las aulas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Apartadó

La inspección se realizó en compañía del rector, docentes y miembros de la comunidad educativa. Tras el recorrido, las autoridades locales elaboraron un informe técnico que será presentado al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie) del Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de gestionar soluciones estructurales que permitan garantizar condiciones seguras y dignas para el aprendizaje. Entérese: La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día Como acción inmediata, se asumió el compromiso de retirar los techos y el drywall en las aulas más afectadas, con el fin de evitar riesgos y proteger la integridad de estudiantes y docentes, mientras avanzan las gestiones para una intervención de fondo. Hay que recordar, que según datos de la Gobernación de Antioquia, en al menos cinco municipios de Urabá hay casi que 15.000 estudiantes en semiescolaridad.

Otras zonas afectadas por la ola invernal: la vereda El Caimán en San Pedro de Urabá