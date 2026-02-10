Más de 9 mil damnificados deja la ola invernal en Antioquia: escuelas en Apartadó se están casi que cayendo a pedazos

En Urabá las lluvias no han dado un segundo de tregua, especialmente para el municipio de Apartadó, donde las escuelas están casi que paralizadas debido a las fuertes lluvias que han generado daños en la infraestructura educativa.
Según el más reciente reporte de las autoridades, la ola invernal dejó a 9.147 familias damnificadas en 13 municipios que declararon calamidad pública. Más de 16.000 ayudas humanitarias se han entregado, de las cuales el 86,8% se concentran en Urabá, las últimas entregas se han realizado en los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó. Aunque el número de albergues habilitados disminuyó de 24 a 13, la emergencia sigue activa no solo en Urabá, sino también en el Suroeste y Bajo Cauca.
Uno de los casos más críticos se vive en Apartadó, el municipio más grande del Urabá antioqueño, donde el impacto del invierno ha puesto en riesgo la infraestructura educativa. Varias escuelas presentan daños severos, con techos colapsados, filtraciones de agua y deterioro de aulas, lo que obligó a suspender las clases presenciales.