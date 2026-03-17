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Impacto del relleno La Pradera: Emvarias inicia estudio epidemiológico en municipios cercanos

Este proceso inició este mes y se extenderá hasta finales de año.

  • Cerca de 1.700 personas serán encuestadas para determinar el impacto del relleno sanitario en su vida diaria. FOTO Emvarias.
    Cerca de 1.700 personas serán encuestadas para determinar el impacto del relleno sanitario en su vida diaria. FOTO Emvarias.
El Colombiano
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hace 60 minutos
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Con el objetivo de mitigar enfermedades y garantizar la salud de las personas, Emvarias anunció que ya iniciaron los estudios epidemiológicos en las comunidades aledañas al Relleno Sanitario La Pradera, ubicado en Donmatías, Norte antioqueño.

Este proceso, que hace parte del Plan de Manejo Ambiental (PMA), es en respuesta a una solicitud de Corantioquia, y se llevará a cabo por la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB) desde este mes hasta finales de año, obedeciendo al acta de compromiso que se firmó en diciembre de 2025.

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Son 22 comunidades las que entrarán en dicho proceso de investigación, las cuales hacen parte de los municipios de Barbosa, Santo Domingo y Donmatías. Simultáneamente, el estudio se realizará en otras 3 comunidades de control ubicadas en Corrientes (Barbosa), Villanueva (Yolombó) y San Pablo (Santa Rosa de Osos).

“A esas comunidades nosotros las visitamos para revisar cómo se encuentran en temas de salud, qué tal es la calidad del aire y del agua que circulan por sus entornos para determinar si el relleno sanitario sí está o no impactando a estas personas”, dijo Gabriel Fernando Vélez Patiño, subgerente de Operaciones de Emvarias.

Este mes, como primera acción, se hará un censo poblacional. De acuerdo con lo estipulado por la entidad, se evaluarán cerca de 1.700 personas, entre ellas 412 niños menores de cinco años, 846 personas mayores de 50, 404 trabajadores del relleno sanitario y las mujeres gestantes que cumplan los criterios de participación.

“Adicionalmente, ya estamos revisando e identificando qué mejoras debemos implementar en cuanto a los instrumentos que se utilizan para hacer la medición en campo con las comunidades como entrevistas y encuestas, y también vamos a trabajar de manera directa con nuestro personal que labora en el relleno sanitario, pues a raíz de su actividad se ven impactados con el tema del manejo de los residuos sólidos”, agregó.

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Cabe aclarar que las muestras de agua se harán en varias fuentes hídricas de las 22 comunidades impactadas, mientras que el monitoreo de la calidad de aire se llevará a cabo en puntos estratégicos: Bellavista, La Cuesta, Popalito y Las Beatrices.

Lo que se pretende con esta evaluación, según Emvarias, es “actualizar la información científica sobre las condiciones ambientales y de salud en el área de influencia del Relleno Sanitario La Pradera, generando insumos técnicos para el seguimiento ambiental y la toma de decisiones en salud pública”.

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