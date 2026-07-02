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Capturan a tres personas que habrían golpeado y lanzado de un segundo piso a un adulto mayor en Medellín

Entre los detenidos se encuentra un joven de 22 años conocido con el alias de el Flaco, sindicado como el autor principal del crimen.

  • Hasta finales de junio de este año, en Medellín se reportaron cinco homicidios de adultos mayores. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Hasta finales de junio de este año, en Medellín se reportaron cinco homicidios de adultos mayores. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En un operativo entre investigadores de la Sijín de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, se logró la captura de tres personas señaladas como las presuntas responsables del homicidio de un hombre de 64 años. El crimen ocurrió el pasado 25 de marzo en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 13.

Según las investigaciones judiciales, la víctima fue intimidada y agredida físicamente por los hoy procesados, quienes pretendían obligarla a desalojar su vivienda debido a una disputa relacionada con los linderos del inmueble.

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El material probatorio indica que el adulto mayor fue golpeado y posteriormente arrojado desde el segundo piso de la edificación, impacto que le causó la muerte. Labores de policía judicial y testimonios de testigos resultaron clave para la identificación y ubicación de los sospechosos.

Entre los detenidos se encuentra un joven de 22 años conocido con el alias de ‘el Flaco’, sindicado como el autor principal del crimen.

De acuerdo con los reportes oficiales, este individuo posee antecedentes judiciales por amenazas, constreñimiento, receptación, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes, y presuntamente formaba parte del grupo delincuencial común organizado ‘Robledo’.

Los otros dos capturados son familiares de alias ‘el Flaco’ y están vinculados de manera directa con la ejecución del homicidio.

“Este resultado demuestra que en Medellín ningún crimen queda en la impunidad. Cada homicidio es investigado con rigor (...) seguimos identificando y llevando ante la justicia a quienes pretenden sembrar miedo en nuestros barrios”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Entérese: Muerte de adulto mayor habría acabado racha de días sin homicidios en Medellín

Asimismo, el funcionario enfatizó que la administración no cederá espacios a la delincuencia y continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y judicialización para proteger la vida de los habitantes.

Los tres implicados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y deberán responder por el delito de homicidio agravado. Con estas capturas, las autoridades avanzan en el esclarecimiento del caso.

Hasta finales de junio de este año, en Medellín se reportaron cinco homicidios de adultos mayores. En 2025, en el mismo período, iban ocho.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué capturaron a tres personas por el homicidio de un adulto mayor en la Comuna 13 de Medellín?
Las autoridades capturaron a tres personas señaladas de participar en el homicidio de un hombre de 64 años ocurrido el 25 de marzo en el barrio Antonio Nariño, de la Comuna 13. Según la investigación, la víctima habría sido agredida para obligarla a abandonar su vivienda en medio de una disputa por los linderos del inmueble.
¿Cómo ocurrió el homicidio del adulto mayor en el barrio Antonio Nariño de Medellín?
De acuerdo con la investigación judicial, el adulto mayor fue intimidado y golpeado por los presuntos responsables. Posteriormente, habría sido lanzado desde el segundo piso de la vivienda, lo que le ocasionó la muerte. Las autoridades sustentan esta hipótesis en el material probatorio y en los testimonios recopilados durante la investigación.
¿Quién es alias ‘el Flaco’ y cuál sería su participación en el crimen del adulto mayor en Medellín?
Entre los capturados figura un joven de 22 años conocido como alias ‘el Flaco’, señalado por las autoridades como el presunto autor principal del homicidio. Según los reportes oficiales, registra antecedentes judiciales por amenazas, constreñimiento, receptación, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes, y presuntamente hacía parte del grupo delincuencial común organizado ‘Robledo’.
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