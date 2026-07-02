De Expoartesano a la Feria de las Flores: así será julio en Medellín

Durante julio, Medellín será escenario de algunos de los eventos más esperados del año. El mes comenzará con Expoartesano, seguirá con Colombiamoda y terminará con la inauguración de la Feria de las Flores, cuya programación se extenderá hasta agosto. Del 10 al 19 de julio, en Plaza Mayor, se llevará a cabo la feria que desde hace 17 años promueve y visibiliza el trabajo de los artesanos de Colombia. Lea también: Este es el evento literario que tendrá 16 horas continuas de programación este fin de semana en Medellín En esta edición, más de 600 artesanos contarán historias a través de técnicas, oficios, sabores y expresiones culturales que representan la identidad de los 32 departamentos del país, incluidas las comunidades indígenas. Para esta nueva versión se espera la asistencia de más de 40.000 visitantes al principal centro de convenciones de la capital antioqueña. Allí habrá demostraciones de oficios en vivo, muestras culturales y artísticas, recorridos guiados, charlas y encuentros comerciales. El concepto central de este año será “Manos que cuentan historias”, una apuesta por celebrar los saberes tradicionales de Colombia.

Colombiamoda 2026: fecha y personalidades confirmadas

La semana de la moda más importante de Colombia se llevará a cabo del 25 al 31 de julio. En su edición número 37, Colombiamoda tendrá como concepto central “Uniqueness is the New Luxury” (La autenticidad es el nuevo lujo). Puede leer: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026 Durante siete días, el evento espera recibir a más de 70.000 asistentes provenientes de 50 países. Además, contará con la participación de 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 serán internacionales. Aunque la programación oficial de Colombiamoda 2026 aún no se ha dado a conocer, se sabe que la feria comenzará el 25 de julio con el Opening Show; continuará el 26 de julio con el Colombiamoda Wellness Warm Up y, el 27 de julio, se realizará el Opening Runway.

En cuanto a las pasarelas, por ahora se conoce que la diseñadora bogotana Manuela Álvarez será la encargada del desfile inaugural. La creadora de la marca MAZ presentará su nueva colección, Oh My Heart. El 25 de julio se realizará Artisan Gang in The City, la presentación de la colaboración entre la marca Vélez y J Balvin. Inspirada en el recorrido del arriero antioqueño hacia la ciudad, la colección estará compuesta por 28 salidas que fusionan cuero, tejidos, bordados y oficios artesanales. Entérese: Esta es la historia detrás de los trajes de la Selección Colombia en el Mundial 2026

¿Cómo será la Feria de las Flores 2026? Fechas y desfiles confirmados

El evento que rinde homenaje a la tradición silletera será del 31 de julio al 9 de agosto. Este año, la Feria tendrá diez días de programación dedicados a esta expresión artística y cultural antioqueña. Ya está confirmado que el 1 de agosto se llevará a cabo la Feria a Ritmo de Bicicleta, la cual tendrá un recorrido de 11 kilómetros. El desfile iniciará en el Parque de las Luces y avanzará hasta llegar al parque de Belén. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de julio. Entérese: Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 Después, el 6 de agosto, se llevará a cabo la final del Festival Nacional de la Trova, en la que se reconocerá a los mejores repentistas del país. Finalmente, la Feria cerrará con el histórico Desfile de Silleteros, el evento central de estos diez días de celebración. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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