La Corte ordena al Icetex responder por subsidios que dejó de pagar a estudiantes

Miles de estudiantes que dependen de los apoyos del Icetex para continuar sus estudios recibieron una decisión favorable de la Corte Constitucional. En la Sentencia T-127 de 2026, conocida a través de un boletín oficial de la Corte Constitucional, el alto tribunal ordenó que la entidad pague los subsidios de sostenimiento que ya habían sido reconocidos a estudiantes cuyos créditos educativos fueron renovados mediante giros adicionales.
La decisión surgió tras analizar dos acciones de tutela presentadas por jóvenes que, pese a que el Icetex les aprobó la renovación de sus créditos y giró el dinero correspondiente a la matrícula, dejó de desembolsar el subsidio de sostenimiento, un apoyo económico destinado a cubrir gastos como alimentación, transporte, conectividad y materiales académicos.
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