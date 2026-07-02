La Corte ordena al Icetex responder por subsidios que dejó de pagar a estudiantes

Miles de estudiantes que dependen de los apoyos del Icetex para continuar sus estudios recibieron una decisión favorable de la Corte Constitucional. En la Sentencia T-127 de 2026, conocida a través de un boletín oficial de la Corte Constitucional, el alto tribunal ordenó que la entidad pague los subsidios de sostenimiento que ya habían sido reconocidos a estudiantes cuyos créditos educativos fueron renovados mediante giros adicionales. La decisión surgió tras analizar dos acciones de tutela presentadas por jóvenes que, pese a que el Icetex les aprobó la renovación de sus créditos y giró el dinero correspondiente a la matrícula, dejó de desembolsar el subsidio de sostenimiento, un apoyo económico destinado a cubrir gastos como alimentación, transporte, conectividad y materiales académicos. Entérese: Daniel Briceño denuncia presunto uso electoral de alivios del Icetex en plena campaña presidencial

¿Qué decidió la Corte Constitucional sobre los subsidios de sostenimiento del Icetex?

La Corte concluyó que el Icetex vulneró los derechos fundamentales de los estudiantes al cambiar, de manera inesperada, la interpretación sobre quiénes podían recibir ese subsidio. Según el fallo, la entidad argumentó que los giros adicionales —que permiten financiar semestres extra para culminar una carrera— no daban derecho al subsidio y que su entrega dependía de la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, el tribunal consideró que esa interpretación fue “restrictiva, intempestiva y contraria a las reglas aplicables”.

Además, recordó que el Icetex no puede modificar las condiciones de un beneficio que ya había sido reconocido sin una norma que lo respalde. Le puede interesar: ¿Buscando becas? Icetex abre más de 20 para estudiar maestrías virtuales en España

Los estudiantes que demandaron al Icetex y dieron origen al fallo de la Corte

El primer caso correspondía a un estudiante víctima de desplazamiento forzado, quien dependía económicamente de su familia y no tenía ingresos propios. Aunque en 2025 obtuvo un giro adicional para continuar sus estudios, el Icetex solo pagó la matrícula y nunca desembolsó el subsidio de sostenimiento, pese a haberle informado inicialmente que el dinero llegaría cuando la Nación transfiriera los recursos. El segundo caso fue el de un estudiante indígena, quien había solicitado giros adicionales para los periodos 2024-2 y 2025-1 después de suspender temporalmente su carrera. En ambos semestres recibió el pago de la matrícula, pero no el subsidio. Primero, el ICETEX le indicó que el desembolso dependía de la disponibilidad presupuestal; luego sostuvo que el periodo presupuestal ya había cerrado y, finalmente, afirmó que los giros adicionales no incluían ese beneficio. Para la Corte, ninguna de esas explicaciones estaba respaldada por las normas vigentes.

¿Qué significa esta decisión para los estudiantes?

Con esta decisión, la Corte aclaró cómo debe actuar el ICETEX frente a estos subsidios: • Si un estudiante ya tenía reconocido el subsidio de sostenimiento, el ICETEX debe seguir pagándolo cuando el crédito sea renovado mediante un giro adicional. • Un giro adicional no es un crédito nuevo, sino una extensión del crédito original para terminar la carrera. • El ICETEX no puede cambiar las reglas de manera sorpresiva si con ello afecta las expectativas legítimas de los estudiantes. • Los problemas de presupuesto o de planeación de la entidad no justifican suspender el beneficio cuando este ya había sido aprobado.

¿Por qué la Corte considera importante este subsidio?

La Corte explicó que el derecho a la educación no solo implica ingresar a una universidad, sino también contar con condiciones para permanecer en ella. En ese sentido, el subsidio de sostenimiento es una herramienta para evitar que estudiantes en condición de vulnerabilidad abandonen sus carreras por no poder costear gastos básicos como transporte, alimentación o materiales de estudio.

El tribunal también enfatizó que, aunque algunos beneficios estatales dependen de la disponibilidad de recursos, una vez estos son aprobados y reconocidos no pueden eliminarse mediante decisiones administrativas posteriores sin una justificación legal.

¿Qué dijo la Corte sobre el presupuesto del ICETEX?

Uno de los argumentos centrales del ICETEX fue que no había recursos suficientes para efectuar los pagos. No obstante, la Corte concluyó que la entidad sí había recibido los recursos destinados a renovar beneficios previamente aprobados y que la falta de desembolsos obedeció a problemas de planeación o ejecución presupuestal. Por ello, advirtió que esas deficiencias administrativas no pueden afectar a los estudiantes, quienes organizaron la continuidad de sus estudios confiando en un apoyo económico que ya había sido reconocido. Siga leyendo: Miles de MiPymes podrán capacitarse gratis en Colombia con nuevo programa Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: