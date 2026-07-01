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Indignante: Atacaron a gallinazo con aceite caliente en el Valle de Aburrá

Producto del ataque con este líquido hirviendo, el ave perdió parte de su plumaje y se encuentra bajo observación.

  • De acuerdo con cifras del Área Metropolitana, durante lo corrido de 2026 el Cavr ha recibido 78 gallinazos para procesos de atención. FOTO Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
    De acuerdo con cifras del Área Metropolitana, durante lo corrido de 2026 el Cavr ha recibido 78 gallinazos para procesos de atención. FOTO Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Un gallinazo permanece bajo cuidados especializados en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, luego de sufrir graves quemaduras al entrar en contacto con una sustancia grasa a alta temperatura que afectó gran parte de su plumaje.

Tras su ingreso al centro de atención, profesionales del equipo veterinario le practicaron una evaluación clínica para establecer la gravedad de las lesiones y definir el tratamiento que requería. Debido a que la sustancia quedó adherida tanto a sus plumas como a la piel, fue necesario iniciar un proceso de limpieza gradual, acompañado del manejo de las quemaduras y de un monitoreo constante para evaluar su evolución.

Lea más: ¡Qué valiente! Así fue la recuperación del único gallinazo que sobrevivió a la matanza en Guarne, Antioquia

Actualmente, el ave continúa en observación mientras recibe atención por parte del equipo interdisciplinario del Cavr, que adelanta todas las acciones necesarias para favorecer su recuperación y, de ser posible, devolverla a su entorno natural en el Valle de Aburrá.

El supervisor del Centro de Atención, Andrés Gómez Higuita, señaló que el objetivo es lograr la rehabilitación completa del animal para que pueda regresar a su hábitat. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger la fauna silvestre, evitar cualquier tipo de agresión contra los animales y reportar de inmediato a las autoridades los casos de especies silvestres heridas o en riesgo.

Agresiones contra gallinazos este año en el Valle de Aburrá

De acuerdo con cifras del Área Metropolitana, durante lo corrido de 2026 el Cavr ha recibido 78 gallinazos para procesos de atención, valoración y rehabilitación. Al menos tres de ellos habrían resultado lesionados por agresiones directas de personas, según la información entregada por quienes participaron en su rescate. Sin embargo, las autoridades advierten que el número real podría ser mayor, ya que en muchos casos las aves son encontradas heridas en espacios públicos sin que sea posible determinar con certeza qué originó las lesiones.

Las autoridades ambientales recordaron que los gallinazos cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Al alimentarse de animales muertos y materia orgánica en descomposición, contribuyen a la limpieza del entorno, reducen la acumulación de residuos biológicos y ayudan a disminuir el riesgo de propagación de enfermedades.

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Además, cuentan con un sistema digestivo altamente especializado que les permite procesar organismos potencialmente peligrosos para otras especies, convirtiéndolos en actores clave en el reciclaje natural de nutrientes y en la conservación de la salud ambiental.

Por ello, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá insistió en la importancia de respetar y proteger la fauna silvestre, recordando que cada especie desempeña una función esencial dentro de los ecosistemas y que su conservación es clave para mantener el equilibrio de la biodiversidad.

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