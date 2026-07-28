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En Vivo | Foro: El Oriente, la cuna del progreso

El Colombiano
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hace 1 hora
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El Oriente antioqueño dejó de ser la región de paso entre Medellín y Bogotá para convertirse en uno de los principales motores económicos de Colombia. Hoy concentra buena parte del crecimiento industrial, logístico, inmobiliario y exportador de Antioquia; alberga el principal aeropuerto internacional del departamento, produce cerca del 30 % de la energía hidroeléctrica del país y se consolida como referente en sectores como flores, agroindustria, salud especializada, educación, turismo y sostenibilidad. Pero el éxito también trae enormes desafíos, como crecer bajo planificación urbana, encontrar mano de obra calificada y continuar avanzando sin comprometer la identidad, el agua, el paisaje y la sostenibilidad ambiental. Así, hoy el Oriente vive un momento decisivo: crecer, pero hacerlo con equilibrio, visión y sentido de región.

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