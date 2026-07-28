José Manuel Restrepo ya está en Perú para la posesión de Fujimori y llegó a estos acuerdos con el “vice” de ese país

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ya está en Perú para participar en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de ese país, en representación del presidente electo Abelardo De la Espriella. A través de sus redes sociales, Restrepo confirmó su presencia en el país latinoamericano. En un video publicado en su cuenta, se le observa saludando y abrazando a Fujimori, a quien felicitó por el inicio de su mandato, al tiempo que destacó la intención de fortalecer las relaciones entre ambos países. “Felicitaciones, presidenta Keiko Fujimori. Es un honor para mí acompañarla en su posesión en representación del presidente Abelardo De la Espriella. Trabajaremos muy fuerte para recuperar nuestras naciones y volver a poner sus nombres en alto”, escribió el vicepresidente electo.

La participación de Restrepo en el acto de posesión hace parte de la agenda internacional del gobierno entrante de Colombia, que busca fortalecer los vínculos regionales en temas de integración, inversión y comercio. Algo que, desde en campaña, el presidente electo había anticipado: Restrepo será el encargado de participar en diligencias internacionales mientras él gobierna en Colombia. La llegada del vicepresidente electo a Perú se da en el marco del proceso de transición del nuevo Gobierno colombiano, que asumirá el próximo 7 de agosto y que ha planteado una política exterior enfocada en la cooperación con países de la región.

Acuerdo para reactivar la agenda bilateral

En medio de la visita por la posesión de la presidenta peruana, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció un acuerdo para reactivar la agenda bilateral entre Colombia y Perú. Según informó Restrepo a través de sus redes sociales, el compromiso fue alcanzado tras una reunión con el vicepresidente peruano, Luis Garraleta, y busca fortalecer la cooperación entre ambos países en áreas estratégicas. “Gran compromiso tenemos aquí con el señor vicepresidente designado aquí en Perú para trabajar muy activamente en el fortalecimiento de la CAN, para avanzar también en nuestro gabinete binacional, en el intercambio de embajadores y en el compromiso que tenemos mutuamente hoy políticamente por nuestra región”, dijo Restrepo en el video. Por su parte, Garraleta aseguró que van “a recuperar las relaciones que siempre han tenido los pueblos de Colombia y de Perú con la nueva gestión”.

“Colombia y Perú abren una nueva etapa de cooperación”, escribió en su mensaje Restrepo, quien explicó que ambas delegaciones acordaron impulsar una agenda conjunta enfocada en el comercio, la seguridad, la integración energética y otros temas de interés común. “Acordamos con el vicepresidente del Perú, Luis Garraleta, reactivar la agenda bilateral para fortalecer el comercio, la seguridad, la integración energética y el trabajo conjunto en beneficio de los ciudadanos de ambos países”, señaló.

“Con el liderazgo del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, Colombia impulsa una política exterior orientada a construir alianzas estratégicas, fortalecer la integración regional y generar más oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de la región”, agregó. Este encuentro marca uno de los primeros acercamientos diplomáticos del próximo gobierno con las nuevas autoridades peruanas y abre la puerta a una agenda de cooperación en asuntos económicos, energéticos y de seguridad entre ambos países. Lea también: “Me van a hacer algo” y “me recordó su pasado en la guerrilla”: Las frases más duras de Angie Rodríguez sobre Petro y “cosas feas” en Casa de Nariño Bloque de preguntas y respuestas: