Enfrentamientos entre grupos ilegales en Antioquia dejan dos muertos y dos menores secuestradas

Aún no hay confirmación si los fallecidos serían integrantes de las estructuras delincuenciales o hacen parte de la población civil.

    Imagen de referencia de los municipios El Bagre y Zaragoza en Antioquia. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A raíz de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, más exactamente en el barrio Los Colonos del corregimiento de Puerto López, dos personas resultaron muertas.

De acuerdo con información preliminar, los combates se habrían sostenido entre miembros del Clan del Golfo e integrantes de las disidencias de las Farc, esto ante la tensión actual que se vive en ese territorio.

Lea más: Enviaron siete toneladas de ayudas a familias de Remedios confinadas desde febrero por la violencia

El Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que producto de lo ocurrido dos hombres fueron asesinados. Hay versiones que indican que ambos harían parte de dichas estructuras criminales, sin embargo, otras hipótesis apuntan a que se trataría de dos civiles.

Al tiempo, Muñoz confirmó que una vez la Policía conoció la situación acudió al lugar para intentar disuadir la confrontación, pero los delincuentes los hostigaron y tuvieron que replegarse para evitar una tragedia mayor.

Otro de los acontecimientos que mantiene en vilo a los habitantes de ese sector de El Bagre es la retención de dos menores de edad, a quienes los criminales se habrían llevado con rumbo desconocido.

“Hay una información frente a dos niñas que se llevan estas personas, una menor de 15 y otra de 14 años, quienes fueron sustraídas del seno de su hogar y son llevadas con estas personas. Estamos ampliando más datos para saber de quiénes se trata realmente”, agregó el comandante.

Entérese: Defensoría advierte “grave” escalada de violencia en el Catatumbo y sur del Cesar

Entre tanto, se espera que la Fuerza Pública pueda hacer presencia en la zona afectada lo más pronto posible, esto con el propósito de garantizar la seguridad de la comunidad y determinar las acciones necesarias para retornar a las dos menores a sus hogares.

