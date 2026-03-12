Enfrentamientos entre grupos ilegales en Antioquia dejan dos muertos y dos menores secuestradas

A raíz de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, más exactamente en el barrio Los Colonos del corregimiento de Puerto López, dos personas resultaron muertas.

De acuerdo con información preliminar, los combates se habrían sostenido entre miembros del Clan del Golfo e integrantes de las disidencias de las Farc, esto ante la tensión actual que se vive en ese territorio.

El Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que producto de lo ocurrido dos hombres fueron asesinados. Hay versiones que indican que ambos harían parte de dichas estructuras criminales, sin embargo, otras hipótesis apuntan a que se trataría de dos civiles.