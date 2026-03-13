Irán ataca el Centro Financiero Internacional de Dubái en escalada de la guerra en Medio Oriente

Varias explosiones sacudieron edificios en Dubái este viernes 13 de marzo, cuando un dron iraní impactó el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), uno de los distritos financieros más importantes de Medio Oriente. Corresponsales de AFP reportaron que una enorme columna de humo negro se elevó desde el centro financiero de la ciudad emiratí, mientras testigos aseguraron haber escuchado detonaciones durante la mañana. Las sirenas comenzaron a sonar desde la dirección de Sheikh Zayed Road, la principal arteria vial de Dubái, lo que aumentó la sensación de alerta en la zona. Siga leyendo: “Es hora de irse”: los ultrarricos de Dubái pagan un dineral para huir de la guerra en Medio Oriente

Según confirmaron las autoridades locales, un edificio fue alcanzado por escombros después de que los sistemas de defensa interceptaran un dron o misil. Las defensas aéreas derribaron varios proyectiles antes de que impactaran, pero los restos provocaron daños menores en la fachada de una torre del distrito financiero. El gobierno emiratí calificó el hecho como una “interceptación exitosa”. No se reportaron heridos. En contexto: Irán responde: ataca infraestructura petrolera, aeropuertos y rutas energéticas

Qué es el DIFC, el corazón financiero de Dubái

El DIFC es una zona económica franca que concentra bancos internacionales, operadores de capital, gestores de patrimonio y firmas financieras globales. Además de su rol como centro financiero regional, el distrito alberga restaurantes exclusivos, clubes nocturnos y espacios de lujo frecuentados por la élite económica del emirato. El ataque golpea simbólicamente uno de los centros neurálgicos de las finanzas del Golfo. De hecho, tras el incidente varios bancos internacionales comenzaron a reaccionar. HSBC y Citi cerraron sus oficinas en Dubái y Doha en medio del aumento de las tensiones regionales.

Le puede interesar: Irán lanza misiles sobre Dubái y evacúan el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo Teherán había advertido a comienzos de esta semana que atacaría bancos e instituciones financieras de la región. La amenaza llegó después de que Estados Unidos e Israel bombardearan una oficina del banco iraní SEPA en Teherán. La ofensiva de este viernes forma parte de una serie de ataques lanzados por Irán durante la madrugada contra varios estados árabes del Golfo Pérsico.

Drones y ataques en toda la región del Golfo

La ofensiva no se limitó a Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita informó que sus defensas aéreas derribaron cerca de 50 drones iraníes que llegaron en múltiples oleadas. En Omán, dos personas murieron después de que drones se estrellaran en una zona industrial de la región de Sohar, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Omán. También se activaron sirenas en Bahréin alertando sobre fuego entrante. Así las cosas, la región vive una de las jornadas más tensas desde que estalló el conflicto.

Los ataques se produjeron un día después de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, prometiera “vengar la sangre” de los iraníes muertos en los bombardeos recientes. Jamenei también lanzó una advertencia directa a los países árabes del Golfo: cerrar las bases militares estadounidenses en su territorio. Según el líder iraní, la promesa de protección de Estados Unidos “no es nada más que una mentira”. Además: Guerra en Medio Oriente deja a miles de turistas en el limbo

El petróleo supera los US$100 y amenaza con una crisis energética