Irán ataca el Centro Financiero Internacional de Dubái en escalada de la guerra en Medio Oriente

Varias explosiones sacudieron edificios en Dubái este viernes 13 de marzo, cuando un dron iraní impactó el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), uno de los distritos financieros más importantes de Medio Oriente.
Corresponsales de AFP reportaron que una enorme columna de humo negro se elevó desde el centro financiero de la ciudad emiratí, mientras testigos aseguraron haber escuchado detonaciones durante la mañana.
Las sirenas comenzaron a sonar desde la dirección de Sheikh Zayed Road, la principal arteria vial de Dubái, lo que aumentó la sensación de alerta en la zona.
