¿Frase de Cepeda sobre corrupción implica al Gobierno? “Le llegó su vida plácida hasta el 7 de agosto”

En medio del evento de inscripción de su candidatura, junto con su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, el candidato de la bancada de Gobierno, Iván Cepeda, aseguró que a la corrupción “le llegó su vida feliz y plácida hasta el 7 de agosto”. Durante su intervención pública, Cepeda se refirió al estado de la corrupción en el país y sostuvo que esta habría tenido un escenario favorable hasta la llegada de un eventual nuevo gobierno encabezado por él. Lo llamativo de estas declaraciones es que el gobierno del presidente Gustavo Petro es cercano a Cepeda y a su candidatura, y además ambos hacen parte de la bancada del Pacto Histórico. Es por ello que surge la pregunta sobre a quién se refería el candidato del petrismo con esas afirmaciones. Según críticas, el mensaje podría estar dirigido al ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Es una indirecta?

Sobre este punto, el recién electo senador de la República, Andrés Forero (Centro Democrático), aseguró en un mensaje publicado en cuenta de X (antes Twitter) que “Iván Cepeda reconoce que el gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por ‘la gran corrupción’”.

Es más, a las críticas se le sumó el periodista y abogado Melquisedec Torres, quien en un mensaje que compartió en su cuenta de X, aseguró que “el 7 de agosto se acaba la gran corrupción, dice el candidato del gobierno que se acaba el 7 de agosto”.

“Vengan de donde vengan”

Además, durante su intervención, el candidato presidencial aseguró que su gobierno actuará con firmeza frente a los casos de corrupción y advirtió que no habrá distinciones frente a quienes resulten involucrados. “Vamos a proceder con toda la fuerza. No somos personas que acostumbremos a hacer declaraciones retóricas; somos gente que cumple su palabra. Cuando decimos que vamos contra la corrupción, se nos debe creer”, afirmó. En ese sentido, lanzó una advertencia a quienes estén involucrados en estas prácticas irregulares, sin importar cuál sea su postura política. “Que se estremezcan y tiemblen los jefes de la corrupción. Vamos a ser implacables, vengan de donde vengan”, dijo. Curiosamente, también aseguró que, si los hechos de corrupción provienen de su propio gobierno y se comprueban irregularidades, “serán tratados con mayor severidad que quienes vengan de afuera”, agregó.

La fórmula vicepresidencial de Cepeda, ¿qué tanto le suma?