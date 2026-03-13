¿Frase de Cepeda sobre corrupción implica al Gobierno? “Le llegó su vida plácida hasta el 7 de agosto”

En medio del evento de inscripción de su candidatura, junto con su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, el candidato de la bancada de Gobierno, Iván Cepeda, aseguró que a la corrupción “le llegó su vida feliz y plácida hasta el 7 de agosto”.
Durante su intervención pública, Cepeda se refirió al estado de la corrupción en el país y sostuvo que esta habría tenido un escenario favorable hasta la llegada de un eventual nuevo gobierno encabezado por él.
Lo llamativo de estas declaraciones es que el gobierno del presidente Gustavo Petro es cercano a Cepeda y a su candidatura, y además ambos hacen parte de la bancada del Pacto Histórico.
Es por ello que surge la pregunta sobre a quién se refería el candidato del petrismo con esas afirmaciones. Según críticas, el mensaje podría estar dirigido al ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Es una indirecta?