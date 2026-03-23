Envigado capacitará a centros de estética para dar primeros auxilios psicológicos

Las peluquerías, las barberías –en fin– los centros de belleza en general tal vez sean de los pocos espacios que el afán de la modernidad no ha logrado conquistar. Allí todavía clientes y barberos o estilistas pasan juntos un tiempo “sagrado” donde el bienestar es lo único que importa.
Y por ese mismo respeto del tiempo es que entre estos profesionales de la estética personal y su clientela se dan muchas veces charlas honestas, amenas y hasta catárticas que habitualmente inician con un “qué contás de nuevo” y con una respuesta habitual: “Hummm, si le contara...”.
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Es más, me atrevería a decir que –aparte de los curas, los trabajadores sexuales y los profesionales de la salud mental– quienes más secretos y conversaciones francas han tenido con sus clientes son justamente los barberos y los estilistas. Evidencia, no tengo. Dudas, tampoco.
Justamente aprovechando este vínculo, la Secretaría de Salud de Envigado lanzó la estrategia Aliados del Alma. Esta surge tras analizar la sugerencia de fortalecer programas en salud mental por parte de la neuróloga Vanessa Benjumea.
“Si uno analiza, las personas casi no tenemos tiempo para realizar las cosas cotidianas, mucho menos para ir al psicólogo. Pero siempre sacamos un tiempo para ir a las peluquerías, a las barberías o a arreglarse las uñas, y habitualmente siempre se va al mismo sitio o se pide que a uno lo atienda la misma persona. Entonces vimos que estos barberos o estilistas pueden ser unos aliados que podemos capacitar para que se conviertan en espacios de contención y escucha activa en temas de salud mental”, explicó Salomé Londoño, secretaria de Salud.