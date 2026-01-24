¿Castigo? Por qué Corantioquia le quitó los poderes ambientales a Envigado

Envigado tenía un privilegio entre los 80 municipios donde actúa la Corporación Autónoma para el Centro de Antioquia (Corantioquia): esta entidad que ejerce como autoridad ambiental en la mayor parte del departamento le había delegado facultades dentro del territorio a esa alcaldía.
Eso implicaba que los habitantes no tenían que ir a otras partes para tramitar licencias ambientales, concesiones de agua, permisos de vertimientos, de emisiones atmosféricas y de ocupación de cauces; permisos y autorizaciones de aprovechamientos forestales y de la flora silvestre con fines comerciales. Igualmente, registros de plantaciones y de libros de operaciones de las industrias o empresas forestales.
Ello ocurrió desde el 14 de diciembre del año 2000 cuando la Corporación expidió la Resolución 3710. Sin embargo, Corantioquia acaba de expedir otra norma que le quita casi todas esas funciones.
El acto, que ha sido interpretado por algunos como una muestra de que la Ciudad Señorial se rajó en su gestión ambiental, tiene fecha del 7 de enero y en él la directora de Corantioquia, Liliana María Taborda, hace una pormenorizada exposición de once motivos que tuvieron para revocar casi todas las competencias asignadas hace un cuarto de siglo, dejándole solo la de tramitar y resolver solicitudes de permisos de emisiones atmosféricas.