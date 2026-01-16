Por retoma de funciones ambientales en Envigado por Corantioquia, trámites quedarán suspendidos, ¿hasta cuándo?

La autoridad ambiental de Antioquia Corantioquia anunció que retomará de manera directa las funciones de autoridad ambiental en la zona rural del municipio de Envigado. Con este cambio, los trámites ambientales que se venían adelantando ante la administración municipal de Envigado quedarán suspendidos de manera temporal entre el 13 de enero y el 3 de febrero de 2026. Según la Corporación, este periodo permitirá realizar el empalme institucional y la entrega formal de los expedientes. Una vez concluido este proceso, la Corporación será la encargada de continuar el relacionamiento con los usuarios y de dar trámite a los procesos en curso. Lea también: ¡Ojo! Así quedaron las tarifas del Túnel de Oriente y peajes de Las Palmas y Santa Elena en 2026 Para quienes requieran iniciar nuevos trámites ambientales, Corantioquia informó que estos deberán realizarse a través de sus canales oficiales. La atención presencial se prestará en el Punto de Atención al Ciudadano de la sede central, ubicada en la carrera 65 Nro. 44A-32, en Medellín. Asimismo, estarán habilitados los canales virtuales, a través del correo electrónico atencionalciudadano@corantioquia.gov.co, para aquellos procedimientos que no requieran presencialidad. De acuerdo con la decisión adoptada mediante la Resolución 040-RES2601-48, la Corporación asumirá nuevamente la administración y el control de los recursos naturales en esta jurisdicción, con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio ambiental de la región, garantizando un seguimiento técnico y riguroso que permita asegurar la conservación y preservación de los ecosistemas. Ante esta situación, la Administración de Envigado comentó que es respetuosa de la decisión emitida por Corantioquia y acata las disposiciones establecidas a través de su comunicado. Lea también: Están por todos lados: plaga de gusanos invadió una vereda en Santa Rosa de Osos, Norte de Antioquia Eso sí, la Alcaldía recordó que entre 2024 y 2025, y con recursos propios, el Municipio dirigió sus esfuerzos al fortalecimiento de la capacidad técnica y jurídica del personal, incrementando la vigilancia, seguimiento y control ambiental a través de las visitas técnicas de campo, así como la creación de puntos de control (revisión integral de los actos administrativos generados y la creación de las coordinaciones técnica y jurídica) con el fin de enriquecer el conocimiento sobre legislación ambiental, ordenamiento territorial y gestión ambiental del territorio a cargo. “Nuestra gestión implicó importantes inversiones en logística de transporte, atención al usuario, facturación, capacitación y seguridad técnica y jurídica para la toma de decisiones y en general, la optimización de los recursos, con el propósito de cumplir de manera eficiente y efectiva las funciones delegadas”.