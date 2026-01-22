Estaban exhumando un cadáver en un pueblo de Antioquia y se armó trifulca: hubo 4 heridos

Lo que parecía iba a ser la exhumación de un cadáver de manera tranquila en el sector Antonio Nariño del municipio de Betulia, Suroeste antioqueño, terminó convirtiéndose en una balacera entre la Fuerza Pública y presuntos integrantes de una banda delincuencial de esa localidad.

De acuerdo con el reporte de lo sucedido, al lugar se habían dirigido funcionarios del CTI, Ejército y Policía para proceder con el rescate del cuerpo sin vida de un hombre, quien habría sido reportado como desaparecido desde el 17 de enero. Al parecer, fue un habitante del sector quien notificó a las autoridades del sitio exacto donde estaba enterrado, en medio de un cafetal.

Una vez el personal encargado inició con las labores de inspección, llegaron allí cuatro sujetos, quienes después de ser requeridos para una requisa y según lo expuesto por la ley, sacaron armas de fuego y empezaron a disparar en contra de los uniformados, lo que hizo que estos respondieran con sus armas de dotación y se formara un tiroteo. Los supuestos bandidos quedaron heridos.

Quienes habrían llegado allí serían integrantes de la estructura criminal 20 de julio, que delinque en esa localidad, y presuntamente, hicieron presencia en la zona con el fin de impedir la exhumación del cuerpo de la víctima, mismo hombre que ese grupo delincuencial habría asesinado y enterrado.