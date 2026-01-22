¿Un hipopótamo en el río Cauca? Las razones que desmienten una foto que se volvió viral

La supuesta presencia de un hipopótamo en el río Cauca, en límites entre Caldas y Antioquia, generó revuelo en redes sociales y medios locales. Tras la viralidad de las publicaciones, Corpocaldas, la autoridad ambiental de ese departamento, dijo que no existen registros que confirmen la presencia del gigante animal; mientras que expertos explicaron que la zona de expansión del mamífero es la cuenca del Magdalena Medio y que la única posibilidad de su presencia en La Felisa, origen del reporte, sería por tráfico ilegal.

¿Cuál fue el origen de la supuesta foto del hipopótamo en el río Cauca?

Según la información difundida, la foto correspondería al sector Chirápoto, cerca al peaje de La Felisa, sobre la vía que comunica a Manizales con Medellín. Buscamos la cuenta de Facebook que hizo la publicación original. El vocero del medio contó que la imagen fue compartida el lunes 18 de enero a las 8:40 a.m., al parecer, por un vigilante de una empresa de la zona. “Apenas alcanzó a tomarle la foto y a salir corriendo por lo peligroso de estos animales. Yo indago si la imagen es cierta y la fuente dice que sí”, contó el vocero de Norte Noticias. Lea también: “Una locura”: el susto de un influencer español al toparse con un hipopótamo en el Magdalena Medio “Antes de esta publicación no se habían dado más avistamientos. Luego de sacar esta historia han salido más publicaciones falsas hechas con inteligencia artificial. El tema se ha salido de control pero más por un tema jocoso”, añadió.

¿La foto del hipopótamo se alteró con inteligencia artificial?

Revisamos la imagen con la herramienta de análisis de procedencia SynthID. Esta es una tecnología desarrollada por Google DeepMind diseñada para identificar contenido generado por IA que analiza aspectos como marcas que suelen permanecer detectables incluso si la imagen se recorta, se le cambian los filtros de color o se comprime. Lea también: Hallaron muerto a un hipopótamo en predio que hizo parte de la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Antioquia Tras la verificación con esta herramienta se encontraron marcas de agua digital en la foto del hipopótamo que indican que la mayor parte o la totalidad de la supuesta imagen del animal habría sido generada o editada con una herramienta de inteligencia artificial.

¿Por qué es improbable la presencia de un hipopótamo en el río Cauca?

Ante la difusión viral de la información, este diario consultó a la autoridad ambiental de Antioquia, Corantioquia. Indicaron que actualmente se encuentran verificando la situación en la zona reportada sin ningún hallazgo certero. Corpocaldas emitió un comunicado en el que señaló que no existe evidencia técnica ni registros oficiales que confirmen la presencia de hipopótamos en Caldas o en el río Cauca a su paso por esta región. La entidad también hizo un llamado a la población y a los medios de comunicación de abstenerse “de difundir información no verificada que pueda causar alarma en las comunidades locales”.

Especialistas en fauna silvestre consultados por EL COLOMBIANO explicaron que, aunque existe un preocupante crecimiento de la población de hipopótamos en el Magdalena Medio, sería muy complejo que un ejemplar –o un grupo de estos– logre llegar por sus propios medios a una zona a más de 250 kilómetros de distancia como es La Felisa, donde supuestamente se hizo el avistamiento. Los expertos explicaron que si bien hay una posible conexión entre el río Magdalena y el Río Cauca en el sector de El Banco, en el Magdalena, debido a la distancia geográfica y a las características de los cauces fluviales franquear este tipo de obstáculos sería casi imposible. A esto hay que sumar que en la cuenca del Cauca hay varias represas que dificultarían aún más la supuesta migración de un hipopótamo.

David Echeverri López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad en Cornare, y una de las personas que más conoce de estos animales en Antioquia, detalló que de acuerdo a los estudios realizados en los últimos años, la zona del Magdalena Medio ofrece una gran cantidad de recursos para que la especie pueda reproducirse, alimentarse y seguir desplazándose sobre el eje del río Magdalena. “Ellos están regados por casi 50 puntos diferentes, cerca de Doradal, Río Claro y sobre el río Magdalena. Pero a medida que van creciendo los grupos, se pueden desplazar hacia abajo, como por ejemplo hacia Barrancabermeja, o hacia arriba como por Puerto Serviez. Pero así sea para moverse cerca, esto es un proceso que toma años, porque ellos solo se mueven si las condiciones cambian”, añadió. Echeverri añadió que en el caso de individuos solitarios, estos solo se mueven si pierden una pelea por el dominio de un grupo, pero su desplazamiento tampoco sería tan amplio y menos en tan poco tiempo.

De hecho, a consecuencia de esos procesos de expulsiones de individuos de las manadas, disputas territoriales y búsqueda de nuevos recursos, existe un grupo de al menos cinco individuos que se aleja cada vez más de su entorno original, es decir, la Hacienda Nápoles.

Esta manada logró llegar hasta zona de influencia de la depresión Momposina y ahora ocupan un área aproximada de 106,9 km². Concentran sus actividades en un área núcleo de 26,1 km², asociada a la ciénaga de Tacasaluma, sur de la ciénaga de Gallinazo, ciénaga de Guayacán y los caños asociados al complejo de esas ciénagas de Magangué, Bolívar. “En síntesis, el Magdalena es un hábitat ideal porque hay agua, potreros, pasto y cultivos, y esta zona les ofrece mucho más de lo que los hipopótamos necesitan para vivir, cosa que no pasaría en el Cauca porque apenas en algunas de las partes más bajas –como los humedales de Nechí– podría tener algunos ecosistemas similares para albergar hipopótamos, pero de resto no, por cosas tan adversas como el caudal del río”, detalló Eceverri.