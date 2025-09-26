Debate por estampillas de 3 universidades de Antioquia pasó primer round entre reclamos de rectores

Tras una sesión de más cinco horas, la Asamblea de Antioquia aprobó este viernes en primer debate el proyecto de ordenanza con el que se implementará un nuevo estatuto de rentas, una iniciativa que ha generado controversia en días recientes por implementar cambios en la forma en la que se financian tres de las principales universidades del departamento.
En un debate acalorado, en donde los rectores del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la IU Digital de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia se le plantaron a la Gobernación y se opusieron a que en dicha la iniciativa se cambiaran las reglas de juego en materia de estampillas, la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos aprobó el texto manteniendo esas disposiciones, con ocho votos a favor y uno en contra.
La controversia por este tema se remonta al pasado 15 de septiembre, fecha en la que el gobierno departamental radicó en la asamblea el Proyecto de Ordenanza 52.
Pese a tratarse de un voluminoso documento, compuesto por 566 artículos y otras 198 páginas de exposición de motivos, la iniciativa generó de entrada un fuerte debate por plantear en varios de sus artículos cambios en las reglas de juego en las estampillas, figura que representa una significativa fuente de ingresos para varias universidades.