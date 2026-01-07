x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Tenga cuidado, viajero: estos son los puntos en la vía Medellín - Urabá que mantienen paso a un carril tras afectaciones por lluvias

Autoridades viales continúan con labores de remoción de escombros en los puntos más críticos. Conozca más detalles.

  • Así luce uno de los pasos a un sólo carril en la vía Medellín - Urabá. FOTO Cortesía Autopistas Urabá.
    Así luce uno de los pasos a un sólo carril en la vía Medellín - Urabá. FOTO Cortesía Autopistas Urabá.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Más de una semana completan las afectaciones en la vía que comunica a Medellín con Urabá producto de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas reportadas en el departamento. Múltiples derrumbes han impedido el paso de cientos de vehículos y familias que tienen como destino esa localidad, por lo que autoridades viales intensificaron los trabajos de remoción de escombros en las zonas más densas.

Hay tres puntos donde se mantiene el paso a un solo carril y de manera controlada, más específicamente entre los municipios de Uramita, Dabeiba y Mutatá, por lo que si usted considera salir de viaje y debe pasar por estos tramos, la paciencia debe ser su mayor facultad.

El primero es el que se registra en la variante de Fuemia, jurisdicción de Dabeiba, por una socavación. El segundo es el conocido Túnel Falso de Uramita, y el último está en la vía que conduce hacia Mutatá, en los sectores Guineales y Godo.

Maquinaria amarilla continúa con los trabajos en la zona, al igual que hace presencia el personal de tránsito para garantizar la adecuada movilidad en los sectores más críticos.

Urabá, en emergencia por lluvias

Urabá atraviesa una compleja situación por cuenta de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, las cuales provocaron graves inundaciones en los municipios de San Juan de Urabá, Necoclí, Carepa y Arboletes.

En lo corrido de este año, los consejos municipales de gestión del riesgo de estos municipios han reportado al Dagran varias emergencias por lluvias relacionadas con inundaciones, movimientos en masa y afectaciones en vías y viviendas.

El director encargado de esta entidad, Carlos Mario Zuluaga, afirmó que ya se enviaron 1.275 kits humanitarios para atender a las más de 1.100 familias afectadas en la subregión.

“Desde la Dirección de Atención de Emergencias del Dagran estamos coordinando el envío de apoyo humanitario, especialmente kits de alimentos. Hacemos un llamado a las comunidades y a toda Antioquia porque las lluvias, según el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, van a seguir”, señaló.

Ante este panorama, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva inmediata de las personas que se encuentren en áreas de alto riesgo. Los habitantes deberán desplazarse hacia las partes más altas del territorio y acudir a los puntos de encuentro previamente establecidos por la administración.

Organismos de socorro y las autoridades locales adelantan monitoreo permanente del nivel del río y acompañamiento a las comunidades para evitar tragedias en la zona.

