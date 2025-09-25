x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Combates en Ituango y Anorí tienen a cientos de estudiantes sin poder asistir a clase

Sin recibir clases adecuadamente y confinados, así permanecen cientos de estudiantes en el Norte y Nordeste de Antioquia.

  • Fotografía de referencia. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Fotografía de referencia. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El conflicto que padecen el Norte y el Nordeste antioqueño se está cebando particularmente contra los niños, niñas y jóvenes estudiantes, por cuenta de amenazas, combates, desplazamientos y confinamientos.

En Anorí más de 1.500 estudiantes vieron trastornada su semana escolar por el temor que persiste ante la ola de ataques y atentados por parte de las disidencias. En el municipio decidieron dar clases virtuales ante los riesgos de orden público, lo que significa que miles de niños dejan de estar en entornos seguros, pues en cientos de hogares los padres deben salir a trabajar en largas jornadas dejando a los menores solos, y además la falta de presencialidad es sinónimo de una correcta atención del programa de alimentación escolar, que para miles de estudiantes es la única fuente de alimentación nutritiva cada día.

Lea: Disidencias habrían dejado una caneca con explosivos a solo 20 metros de un jardín del ICBF en Anorí (Antioquia)

“Lo que estamos buscando es proteger la vida de los niños, de los jóvenes, y por esa razón es que se toman estas medidas que no nos gustan a ninguno, pero que lo tenemos que hacer por los acontecimientos que han ocurrido en estos lugares”, expresó el alcalde Gustavo Alfredo Silva, reiterando que la medida irá hasta este viernes 26 de septiembre.

Hay que recordar que la degradación a la que llegó las disidencias del Frente 36 fue tal, que esta semana dejaron a 20 metros de un centro de desarrollo infantil que atiende a cientos de niños en Anorí una caneca con explosivos, lo que traspasa cualquier límite del derecho internacional humanitario, incluso en las peores guerras.

Lea: Cae central de comunicaciones del Clan del Golfo en el Bajo Cauca: segundo golpe en menos de dos semanas

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó este hecho. La directora de la entidad, Astrid Cáceres, informó que al menos 200 niños y niñas se han visto afectados en su atención diaria en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), pues las familias han manifestado temor de llevarlos a las instituciones.

En Ituango siguen sonando las balas

En los últimos tres días se han reportado intensos combates en zona rural de Ituango. Según versiones, el Clan del Golfo y las disidencias del frente 18 estarían causando zozobra en varios puntos del corregimiento El Aro. Por cuenta de los combates se tuvieron que suspender las clases en la institución educativa de la vereda San Luis.

Lea: Atacaron a tiros, en su propia casa, a un profesor en Ebéjico, Antioquia

En Ituango la situación sigue siendo crítica. Hace casi un mes una adulta mayor fue asesinada mientras se encontraba en su propia casa, en medio de enfrentamientos entre el ejército y el Clan del Golfo en la vereda La Ceiba. Por estos hechos, la comunidad ha reclamado que se conozca la verdad, pues denuncian presuntas irregularidades en los procedimientos del ejército y en la forma en la que se presentaron los hechos en medio de combates que dejaron a la población civil totalmente desprotegida.

En las últimas semanas, también se han visto afectados directamente por enfrentamientos y amenazas casi 400 estudiantes en Betulia. Además, esta semana la comunidad educativa en Ebéjico vivió momentos de zozobra luego de que un docente fuera atacado a tiros en su propia casa, lo que lo obligó a salir del municipio.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida