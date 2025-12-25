Urabá despide a Eustiquia Amaranto, la abuela del bullerengue, quien murió a los 98 años

Eustiquia Amaranto Santana, quien fue reconocida como la “Voz Insigne del Bullerengue” y maestra de múltiples generaciones de cantadores en Turbo, murió este 24 de diciembre en Turbo. Nacida el 29 de septiembre de 1928, Eustiquia encarnó la esencia de la cultura de Urabá, desempeñándose a lo largo de su vida no solo como artista, sino también como partera, rezandera, barequera de oro, pescadora y madre de diez hijos.
Conversamos con ella en la sala de su casa en el barrio Juan XXIII de Turbo el pasado 21 de mayo. Era el día de la Afrocolombianidad, y antes y después de la entrevista tenía actos de reconocimiento en el municipio. Su nieto le puso un vestido de colores y un ramo de flores plásticas en la cabeza. Conversó como si estuviera cantando, cada respuesta la remataba con un verso.
—¿Qué le cuento que no he sido yo? Lo único que no fui joven fue callejera. Pero donde me llevaba el bullerengue, allá iba. Lo aprendí de Dios. Yo me acostaba y, cuando despertaba, mantenía una silla en mi cuarto y tenía un cuaderno. Escribía dos estrofas. Me acostaba, volvía, estrofeaba y así. Toda es mi inspiración. Nunca canto un bullerengue viejo. Se me dio cantar una décima a Simón Bolívar. Esa la saqué, dice: “El día 20 de julio de 1810 la tierra se estremeció, nuevo gobierno nació. Batalla inolvidable de mucha sangre y tormento, en muchas casas velorio y en España los lamentos”.