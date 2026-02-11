x

Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios: ¿Cuándo será su última gira?

Pese a que se retirará de los escenarios, el “poeta de la salsa” está trabajando en varios proyectos musicales.

  • Rubén Blades, de 78 años, se refirió a su última gira de conciertos antes de radicarse en su país natal. Foto: John Parra/Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

11 de febrero de 2026
bookmark

Uno de los grandes artistas de la salsa ha anunciado su retiro de los escenarios en las próximas fechas. Se trata del cantautor panameño de 75 años, Rubén Blades.

El intérprete de canciones como Decisiones, Pedro Navaja y Plástico hizo el anuncio a través de su blog. Allí, dio a conocer las razones por las cuales ha decidido frenar sus giras.

Lea también: Rubén Blades volvió con su poesía hecha canción: así fue su concierto en Envigado

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, explicó el artista.

“El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028”, agregó el llamado poeta de la salsa, explicando que quería establecerse en su país natal.

Pese al anuncio del retiro de los escenarios, Blades anunció que está trabajando en dos álbumes, uno con la misma orquesta con la cual está llevando su última gira y otro con su amigo Luis Enrique Becerra. Este último se llamaría Mixtura.

Blades comenzó profesionalmente en 1965 destacándose como compositor, sin embargo, fue en la década del 70 donde comenzó a sobresalir con los temas Plástico y Pedro Navaja, contenidos en el disco Siembra junto a Willie Colon.

El panameño ha ganado más de 20 galardones Grammy y Latin Grammy, además de que en el 2021 fue homenajeado como la Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. También, en su carrera, ha tenido un papel destacado en la actuación, participando en más de 35 producciones de cine y televisión.

Respecto a la política, durante los años 2004 al 2009 se desempeñó como ministro de Turismo de su natal Panamá y en 1994 fue candidato presidencial, obteniendo el tercer lugar luego de los comicios.

Siga leyendo: ¿El efecto Bad Bunny? Duolingo aumentó 35% sus estudiantes de español tras el show en el Super Bowl

