Con su contrato en la NFL, Christian González se convertiría en el deportista colombiano mejor pagado de la historia, ¿por qué?

Ni los millonarios traspasos del fútbol europeo ni los exóticos salarios de Arabia Saudita alcanzan la dimensión de lo que está por ocurrir en la NFL. Christian González, el esquinero sensación de los New England Patriots, se ha posicionado como el deportista colombiano con el valor de mercado más alto en la historia.
Con una proyección contractual que pulveriza los registros de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz o Jhon Jáder Durán, González no solo es el pilar defensivo de una de las franquicias más laureadas de Estados Unidos, sino que está a un paso de convertirse en el atleta nacional mejor pagado de todos los tiempos, redefiniendo el techo financiero para el deporte colombiano a nivel mundial.