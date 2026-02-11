Con su contrato en la NFL, Christian González se convertiría en el deportista colombiano mejor pagado de la historia, ¿por qué?

Ni los millonarios traspasos del fútbol europeo ni los exóticos salarios de Arabia Saudita alcanzan la dimensión de lo que está por ocurrir en la NFL. Christian González, el esquinero sensación de los New England Patriots, se ha posicionado como el deportista colombiano con el valor de mercado más alto en la historia. Con una proyección contractual que pulveriza los registros de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz o Jhon Jáder Durán, González no solo es el pilar defensivo de una de las franquicias más laureadas de Estados Unidos, sino que está a un paso de convertirse en el atleta nacional mejor pagado de todos los tiempos, redefiniendo el techo financiero para el deporte colombiano a nivel mundial.

¿Por qué fue una decisión financiera histórica?

Tras perder el título en el Super Bowl LX 2026 contra los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, las directivas de los New England Patriots enfrentan una decisión financiera que podría redefinir el futuro del equipo. Christian González, el esquinero de 23 años consolidado como el eje de su defensa, se perfila para romper el mercado tras destacar en la final del campeonato. Según el análisis de MLFootball, citado por NESN, el jugador podría firmar una extensión de cuatro años y 140 millones de dólares en la próxima pretemporada. Esta cifra no solo lo convertiría en el esquinero mejor pagado en la historia de la NFL, sino que situaría su salario promedio anual en 35 millones de dólares, superando con creces los 20 millones de euros anuales que pactó Jhon Jáder Durán con el Al-Nassr o los picos salariales de James Rodríguez en el Real Madrid.

El valor de González se sustenta en estadísticas de un “shutdown corner”. Durante la última campaña, permitió apenas 45 recepciones para 482 yardas en 101 intentos. Su impacto fue determinante: tras superar una lesión en el muslo, lideró una racha de seis victorias consecutivas. Incluso en el escenario del Super Bowl LX, ratificó su nivel permitiendo solo tres recepciones para 36 yardas y rompiendo tres pases, manteniendo a los Patriots en la disputa hasta el último cuarto. Actualmente, la organización cuenta con la flexibilidad necesaria, disponiendo de 33 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial. Aunque la fecha límite para ejercer la cláusula de quinto año es el 1 de mayo (por un valor de 17.5 millones de dólares), la franquicia considera anticiparse con un acuerdo de largo plazo que blinde a su estrella.

La proyección de 140 millones de dólares supera los acuerdos recientes de las grandes estrellas de la posición en la liga. El listado lo encabeza Christian González, seguido por Ahmad “Sauce” Gardner con USD 120.4 millones (NY Jets); Jaycee Horn, USD 100 millones (Carolina Panthers) y Derek Stingley Jr., USD 90 millones (Houston Texans). La superioridad de González se refleja en el rating de mariscal rival: permite apenas 58.3 puntos cuando es buscado, una cifra sustancialmente mejor al 99.0 que registra Gardner. Pese a haber lidiado con lesiones previas, su primera selección al Pro Bowl y su evolución constante lo consolidan como la inversión prioritaria y el nuevo estandarte económico del deporte colombiano en el mundo.

¿Cómo queda en el ranking nacional?

Para dimensionar la cifra de González es necesario contrastarla con los contratos más altos de los deportistas colombianos actualizados a 2026. El antioqueño Jhon Jéder Durán, ahora vinculado al Zenti de Rusia, ostenta el récord para un futbolista en cuanto a contrato personal. Su fichaje por el Al-Nassr en 2025 por 77 millones de euros es el traspaso más caro del país, percibiendo más de 20 millones de dólares por temporada. Aun así, su ingreso anual queda un 40% por debajo de lo proyectado para González.

El traspaso de “Lucho” Díaz al Bayern de Múnich por 75 millones de euros (más variables) no solo fue uno de los movimientos más importantes del mercado de verano de 2025, sino que representó una mejora salarial sin precedentes para el extremo guajiro. Tras no llegar a un acuerdo de renovación en Anfield, el Bayern apostó por él como su gran referente ofensivo, otorgándole un estatus de superestrella. Tiene contrato hasta 2029 y su salario anual bruto es de unos 16.1 millones de dólares.