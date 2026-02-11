x

Después de la polémica, DIM por fin confirmó fichaje de Frank Fabra, ¿qué le aporta su llegada al club?

El futbolista antioqueño firmó contrato por seis meses. Desde finales de enero se sabía que llegaría. Fue confirmado este miércoles.

    El futbolista antioqueño Frank Fabra, de 34 años, es uno de los refuerzos “estelares” del Medellín para el primer semestre del 2026. FOTO: Cortesía DIM
Brandon Martínez González

Deportes

11 de febrero de 2026
bookmark

Pasaron diez días desde que el DIM empezó la campaña de expectativa del regreso de Frank Fabra a la institución, hasta que el lateral antioqueño, de 34 años, fue confirmado como refuerzo del cuadro rojo para el Apertura 2026. Este miércoles, después de un buen tiempo de espera, el Poderoso confirmó al último refuerzo que fichó para esta temporada, en la que no solo tendrá competencia a nivel local, sino que también lo hará a nivel internacional.

Con un video publicado en redes sociales en el que aparecen los lugares que marcaron la vida del jugador (Nechí, Envigado, Cali, Medellín, Buenos Aires), oficializaron la llegada de Fabra, jugador con experiencia internacional y quien en diciembre terminó contrato con Boca Juniors de Argentina después de estar diez años en ese club –y disputar un par de finales de Copa Libertadores que no ganó.

¿Por qué se demoró tanto la presentación de Frank Fabra?

La llegada de Fabra al Medellín no estaba prevista. Aunque en el cuadro rojo sabían que debían buscar un lateral o carrilero por izquierda, el antioqueño no estaba entre los nombres que se tenían previstos. No obstante, una vez llegó a la ciudad tras su paso por Boca, el jugador habló con los directivos del club para que lo dejaran entrenar, mantener ritmo, mientras conseguía equipo.

Un par de semanas después, se dijo que Fabra, quien estuvo en el Medellín en 2016, antes de salir para Argentina, se ofreció para jugar en El Poderoso. El cuerpo técnico lo vio con buenos ojos. Los directivos también. Se sentaron a conversar para mediar diferencias económicas. Llegaron a un acuerdo. El retorno del lateral zurdo, que jugó eliminatorias y copas América con la Selección Colombia, alegró a una parte de la hinchada.

Si bien durante sus últimos años en el balompié argentino no tuvo mucha regularidad, Fabra tiene la experiencia y jerarquía que muchos pedían para reforzar la plantilla y que esperan sea importante en momentos decisivos como finales, o encuentros de Copa Libertadores como el que tendrán el martes contra Liverpool de Uruguay.

Todo estaba dado para que lo confirmaran desde principios de febrero. Sin embargo, después del duelo contra Millonarios en Bogotá, que se empezó a jugar el domingo primero de este mes y se terminó el lunes 2 por el mal estado del estadio El Campín, por las redes sociales circuló un video donde se ve a Fabra cantando “El Pregón Verde”, famosa canción de Nacional.

Muchos pidieron que se cancelara su llegada al cuadro rojo. Decían que un “hincha” del rival de ciudad no podía reforzar al DIM. Quizás por eso en Itagüí se tomó la decisión de esperar a que se bajara la marea, que además vino acompañada por resultados flojos en Liga: en los primeros cinco partidos, Medellín no logró ganar ninguno. La victoria apenas llegó el martes pasado en Cúcuta. Después de eso, con el viento ya a favor, confirmaron a Fabra.

