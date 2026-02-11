Después de la polémica, DIM por fin confirmó fichaje de Frank Fabra, ¿qué le aporta su llegada al club?

Pasaron diez días desde que el DIM empezó la campaña de expectativa del regreso de Frank Fabra a la institución, hasta que el lateral antioqueño, de 34 años, fue confirmado como refuerzo del cuadro rojo para el Apertura 2026. Este miércoles, después de un buen tiempo de espera, el Poderoso confirmó al último refuerzo que fichó para esta temporada, en la que no solo tendrá competencia a nivel local, sino que también lo hará a nivel internacional.
Con un video publicado en redes sociales en el que aparecen los lugares que marcaron la vida del jugador (Nechí, Envigado, Cali, Medellín, Buenos Aires), oficializaron la llegada de Fabra, jugador con experiencia internacional y quien en diciembre terminó contrato con Boca Juniors de Argentina después de estar diez años en ese club –y disputar un par de finales de Copa Libertadores que no ganó.