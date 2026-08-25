¡Es hoy! Una noche de cocina, música y danza para apoyar a Chocó en Medellín

La ayuda para Chocó toma la forma de un plato de comida, una canción, una obra de danza o una conversación. Este martes 25 de agosto, varias iniciativas coincidirán en La Pascasia, en el centro de Medellín, con una programación que busca mantener la atención sobre las comunidades afectadas por recientes emergencias, entre ellas el terremoto y el incendio que destruyó viviendas en el barrio Pablo VI de Quibdó. Desde las 7:00 de la noche, las mujeres de Memoria Chocoana y Las Mayoras ofrecerán preparaciones inspiradas en la cocina del Pacífico. El 20 % del valor de cada compra será destinado a familias chocoanas afectadas por las recientes emergencias. Entérese: Afectaciones por el terremoto ascienden a más de $4 billones en Chocó La propuesta de Memoria Chocoana lleva al menú preparaciones como mini pasteles, aborrajados, carimañolas, marranitas, papas rellenas y jugo de guayaba agria, con precios entre $5.000 y $12.000.

Las Mayoras, por su parte, llegarán con una carta que reivindica una cocina transmitida entre generaciones. Habrá arroz con longaniza chocoana, pescado con yuca cocinada, pastel de pollo. empanada de carne, morcilla con arepa de maíz, morcilla por libra y jugo de borojó, con precios entre $4.000 y $20.000. Además de aportar a las familias damnificadas con cada compra, cada plato es también una forma de acercarse a la cultura chocoana y a los conocimientos que permanecen vivos en sus cocinas. Le puede interesar: Video | Karol G donó un millón de dólares a damnificados por el terremoto y puso su voz en ‘Colombia: Voces por la vida’

Arte y música para mantener la mirada sobre Chocó

A la programación gastronómica es parte de “Una noche x Chocó”, un encuentro que reunirá a artistas, gestores culturales, periodistas y representantes de diferentes expresiones del Pacífico.

La iniciativa busca que la mirada sobre Chocó no se pierda cuando pase la emergencia, cuando las cámaras se apaguen. Por eso, el encuentro utilizará el arte como punto de encuentro y como mecanismo para recaudar recursos.

La programación incluye a la pianista Teresita Gómez, al periodista y defensor de derechos humanos Juan Mosquera Restrepo, al coreógrafo Rafael Palacios y a la bailarina y maestra chocoana Yndira Perea. También participarán Explosión Negra, Atarugao y Sankofa Danzafro. El ingreso será mediante aporte voluntario y, el 100 % de los recursos recaudados será destinado a familias chocoanas afectadas. Lea más: Una noche por Chocó: artistas se unen en Medellín para mantener viva la solidaridad tras el terremoto

Incendio en Pablo VI: una noche por las familias de Quibdó

¿Dónde será la jornada por Chocó?

Los encuentros se realizarán este martes 25 de agosto en La Pascasia, ubicada en la calle 47 # 43-88, en el barrio La Candelaria, centro de Medellín. Cada propuesta tiene una dinámica diferente —desde la compra de comida hasta el aporte voluntario o la boletería para la función—, y todas coinciden en utilizar la cultura como una vía para acompañar a comunidades chocoanas. La invitación está abierta para compartir, disfrutar y aportar; ¡no se lo pierda! Siga leyendo: ¡El amor todo lo puede! Recién casados dejaron su celebración para ayudar a damnificados por el terremoto

Bloque de preguntas y respuestas:

La jornada se realizará este martes 25 de agosto, desde las 7:00 p. m., en La Pascasia, ubicada en la calle 47 # 43-88, barrio La Candelaria, en el centro de Medellín. Cómo se puede ayudar a las familias chocoanas durante el evento? Se puede contribuir mediante la compra de los platos de Memoria Chocoana y Las Mayoras, el aporte voluntario de “Una noche x Chocó” o la compra de la boletería para “Después del fuego”. ¿Qué comida chocoana se podrá comprar en La Pascasia? El público podrá encontrar mini pasteles, aborrajados, carimañolas, marranitas, papas rellenas, arroz con longaniza chocoana, pescado con yuca, pastel de pollo, empanadas de carne, morcilla y bebidas como jugo de borojó y guayaba agria.