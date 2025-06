“Nos interesaba el dinero, no mirábamos las edades”: exjefes Farc dieron la cara a las víctimas de secuestros en Antioquia

Calificaron de “manida” la versión de las Farc de que tal secuestro obedeció a un plan para tenerlo como “canjeable”, asegurando que no es cierto, pues esa organización no tenía la intención específica de secuestrar a Gaviria.

“Tampoco es aceptable que los victimarios se escuden en que actuaban en medio de la barbarie de los tiempos, para disminuir su culpabilidad. No es posible que no supieran exactamente lo que estaban haciendo, cuando sostuvieron este ataque a la Noviolencia por más de un año. Se oculta así a la Historia, a las nuevas generaciones y al movimiento global y colombiano de Noviolencia, la justa apreciación y comprensión de la magnitud del daño ordenado por el Secretariado General de las Farc y ejecutado por el Bloque Noroccidental de ese grupo”, añadieron los familiares de Gaviria Correa.

Martín Cruz Vega, conocido como Rubín Morro, fue el primero de los siete comparecientes que tomó la palabra para reconocer su responsabilidad. “La guerra nos hizo crueles, el Acuerdo Final de Paz nos humanizó de una manera que vamos para nueve años de la firma de un acuerdo que honramos hoy. Creo que el secuestro fue un cáncer mortal que nos desdibujó como revolucionarios, como defensores del pueblo, decíamos nosotros, pero que en la práctica no fue así”, sentenció quien fue comandante del Frente Aurelio Rodríguez entre 2000 y 2014, así como integrante del Estado Mayor del bloque, entre 2003 y 2014.

Martín Cruz además aceptó que hubo tratos crueles y que ordenó aislamientos que hoy son calificados por la JEP como torturas, además, que la guerrilla no tuvo reparo en incluir hasta niños en esa vil política de secuestros para lograr financiación. “Eso no lo hace una organización política y nosotros lo hicimos. Muchas veces no mirábamos las edades de las personas. Nos interesaba el dinero, nosotros no mirábamos las edades”.