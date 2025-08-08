Héroes de la Patria, un desfile para enaltecer y agradecer a la Fuerza Pública en la Feria de las Flores

Andrés Rincón Muñetón comienza su relato ubicándonos en el tiempo. Era la tarde del miércoles 18 de abril de 2012 y fue alertado sobre los disturbios que se estaban presentando en la Universidad de Antioquia. El patrullero de la Policía, que hacía parte del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), fue enviado al lugar para disipar la protesta.
Recuerda que llegó a la puerta 5 del Alma Máter y junto a otros agentes, intentaron contener las acciones de los encapuchados, pero su misión era otra: evacuar a unos directivos que se encontraban en el campus. Ingresó a la universidad, pero en medio del recorrido fueron emboscados por cerca de 80 manifestantes. El lugar se llenó de un espeso humo producto de los gases, papas bomba y otros explosivos que no paraban de volar por los aires.