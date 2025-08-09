x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dura noticia para Atlético Nacional: Facundo Batista sufrió fractura de tabique y se pierde el partido de la Libertadores

El delantero podría estar fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas. Venía de anotar su primer gol con el elenco de Antioquia.

  • Facundo Batista, de 26 años, ya empezaba a mostrar su calidad y efectividad para el gol con Nacional. Tras su lesión se pierde partidos importantes con Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Facundo Batista, de 26 años, ya empezaba a mostrar su calidad y efectividad para el gol con Nacional. Tras su lesión se pierde partidos importantes con Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

El delantero uruguayo Facundo Batista pasó de la alegría a la impotencia este viernes en el partido que su equipo Atlético Nacional goleó 3-0 a Alianza FC en duelo correspondiente a la sexta fecha de la Liga Betplay 2-2025.

Lea: ¿Quién es Facundo Batista? El delantero que vendió ropa, celulares y zapatos y quiere triunfar en el Atlético Nacional.

El jugador de 26 años, que fue inicialista en el duelo celebrado en el Polideportivo Sur de Envigado, abrió el marcador del encuentro al minuto 11, convirtiendo de esta manera su primer gol con la escuadra verde, a la que llegó procedente de Peñarol.

No obstante, al minuto 55, Batista tuvo que salir del campo luego de sufrir un fuerte choque.

En rueda de prensa, su entrenador, el argentino Javier Gandolfi, confirmó la lesión del atacante, quien debió ser retirado urgente del escenario deportivo para ser operado.

Siga leyendo: Nacional goleó 3-0 a Alianza y afinó la puntería antes del reto frente a Sao Paulo; vea las anotaciones

"Lastimosamente, Facundo tiene una fractura en el tabique. En este momento está viajando a la clínica para ser intervenido. Es una situación difícil, por la posición y por el momento; pero por algo pasan las cosas, ahora tiene que estar tranquilo", indicó Gandolfi.

En el fútbol, una lesión de tabique puede tardar en sanar entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la gravedad. Por lo pronto, Batista se pierde el juego de Copa Libertadores del cuadro paisa de este martes por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 pm Por Liga, Nacional vuelve a jugar el sábado 16 de agosto ante Fortaleza.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida