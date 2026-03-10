Cayó alias Machín Viejo, señalado explosivista de las disidencias de las Farc en Antioquia

En el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño, fue capturado por orden judicial Davinson de Jesús Areiza Jaramillo, conocido con el alias de Machín Viejo, quien sería explosivista e integrante del Frente 36 de las disidencias de las Farc.
Lea más: Incautaron esmeraldas en bus que cubría la vía Medellín–Bogotá, ¿cuánto valían?
De acuerdo con las autoridades, este hombre era requerido por los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir agravado.