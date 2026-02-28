Gobierno Petro se acaba y ni rajó ni prestó el hacha con los hipopótamos

Faltan cinco meses para que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro y fue poco lo que se hizo para solucionar el problema de los hipopótamos en el país. Si bien se hicieron 35 esterilizaciones a través de Cornare, de las soluciones de fondo —el traslado o el sacrificio de las especies para detener su crecimiento— no pasó nada.
Según estimaciones de Cornare, la población de hipopótamos en el Magdalena Medio es de cerca de 220 ejemplares, pero los estudios señalan que si no se toman decisiones drásticas podría llegar a ser más de 1.000 en 10 años, pues no tienen depredadores naturales, como sí los tienen en África, donde hay leones, hienas o cocodrilos.
Aunque el problema es difícil de resolver, sobre todo por lo costoso que puede ser capturar, transportar y conseguir quien reciba a estos animales, lo grave es que el Gobierno Nacional ha tenido en bandeja de plata las soluciones y las ha dejado pasar. Ni raja ni presta el hacha.
A finales de 2024, el periodista y activista medioambiental Nicolás Ibargüen fue contactado por representantes del santuario animal Vantara, ubicado en Gujarat, India.