Alertan que suspensión del contrato de Carrillo en ISA sería jugada para alargar el proceso

El conflicto jurídico en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) por la decisión del Consejo de Estado de tumbar el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente entró en una nueva fase de tensión.
Este medio conoció dos documentos en los que Julio César Yepes, accionista minoritario y demandante, solicitó la “intervención urgente” del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.
¿Cuál es el motivo? Su petición es garantizar que la administración de ISA acate de manera inmediata el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del pasado 26 de febrero, que declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso.
Así las cosas, Yepes le pidió formalmente a la Procuraduría que vigile el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, ya que la decisión de la Junta Directiva de suspender el contrato, en lugar de terminarlo, es una maniobra para dilatar el proceso.
Puede leer: Junta de ISA se pronuncia tras nulidad de Jorge Carrillo y define ruta para elegir nuevo presidente