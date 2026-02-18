Accidente en Remedios: familias de víctimas del Liceo Antioqueño de Bello inician acciones legales por indemnización

Ya se cumplieron dos meses de uno de los accidentes de tránsito más lamentables del 2025 en Antioquia. Se trata del siniestro vial que tuvo lugar en la madrugada del 14 de diciembre en el municipio de Remedios, Nordeste del departamento, más exactamente en el sector El Chispero, cuando un bus que venía con los recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello de su excursión de fin de año en Tolú, cayó a un precipicio de más de 40 metros de profundidad, lo que produjo la muerte de 16 de ellos y uno de los conductores del vehículo. Si bien es una historia que algunos no desean recordar por la gravedad que revistió y la tristeza que produjo –y aún produce–, muchas de las familias de las víctimas no quieren que este caso quede impune, y esperan que los involucrados respondan ante lo sucedido. Es por eso que decidieron emprender acciones legales formales, con el objetivo de que todo se esclarezca y solucione. Andrés Stiven Gómez Parra es el gerente de Territorio Legal Abogados. Su firma representa los intereses de 15 familias: 10 donde hubo lesionados y 5 que perdieron a un ser querido. En una entrevista que sostuvo con EL COLOMBIANO aclaró que a la par avanzan los procesos civiles y penales, algo que requiere de investigación, tiempo y mucha paciencia.

¿En qué va el tema de las indemnizaciones?

“Todavía ninguna de las familias ha sido reparada o indemnizada, pero hay varias reclamaciones de manera paralela. Una, frente a la póliza estudiantil para las familias fallecidas, ahí había una cobertura que está siendo reconocida por las aseguradoras. Esa póliza estudiantil era contratada por la Institución Educativa Liceo Antioqueño y estaba con tres aseguradoras: Seguros Comerciales Bolívar, Equidad Seguros y Solidaria de Colombia. El segundo trámite es con la empresa operadora de la excursión, que se llama Seniors Prom. Ellos tenían contratadas unas coberturas con Colasistencias, encargada de brindar una cantidad de coberturas mientras se desarrollaba directamente la excursión. Y por último, la reclamación que se está adelantando ante la aseguradora que tenía la empresa transportadora Precoltur. Esta entidad, a su vez, tenía una cobertura en responsabilidad civil contractual y extracontractuales. Esa no opera de manera automática, sino que se tiene que entrar a demostrar. Ya en el evento de que no haya un acuerdo con la aseguradora, inicia un proceso de responsabilidad civil contractual y extracontractual, donde ya va a ser el juez el que entre a determinar cuál es el valor a indemnizar a cada familia”.

¿Cómo avanzan las denuncias penales?

“Cuando una persona fallece en un accidente de tránsito, no hay necesidad de que una persona interponga una denuncia. Frente a las personas fallecidas, es deber de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Policía de Tránsito y Transporte, realizar unos actos urgentes de manera inicial y aperturar una noticia criminal. En este caso, la Fiscalía 110 seccional del municipio de Segovia, Antioquia, es la que está adelantando la investigación penal de manera oficiosa por todas las personas que resultaron fallecidas. Respecto a las familias donde hubo lesionados, se tienen 6 meses para radicar una denuncia en la Fiscalía por las lesiones personales. Mis clientes ya lo hicieron. Quien aparece ahora como indiciado es el conductor del vehículo, pero también falleció; por ende, eso sería una causa para finalizar la investigación. Sin embargo, en este momento ese proceso tiene un carácter de reserva, y la Fiscalía avanza en otras líneas investigativas con el fin de entrar a determinar si hay otra persona determinadora que tuvo alguna incidencia directa en la generación de este accidente”.

¿Cuáles son los delitos bajo los que se sustentan las denuncias?

“En este momento es un proceso penal que se está investigando por homicidio culposo y lesiones personales culposas. Ya la Fiscalía está en la tarea para establecer él o los responsables de este lamentable suceso”.

¿Cuánto podría tardar el proceso civil y el penal?

“Mientras que un proceso civil puede tardar entre 1 y 3 años aproximadamente, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con la compañía de seguros, un asunto penal no tiene una duración estimada. Eso depende de cómo avancen las investigaciones. En este caso las labores han sido rápidas, teniendo en cuenta el aspecto mediático y la presión social que ha generado”.

¿Qué opinan las familias de todo este proceso que sigue en curso?