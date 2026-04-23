Listas las obras en puente sobre el río Mulatos en Urabá, ¿Cuándo lo abren?

Las autoridades viales del departamento anunciaron que las obras en el puente del Río Mulatos que conecta a Necoclí con San Juan de Urabá ya están listas, por lo que se espera que muy pronto la estructura sea oficialmente entregada a la comunidad. Cabe recordar que la comunidad de esta zona del Urabá venía esperando el puente luego de que hace más de dos meses las lluvias que azotaron la subregion se llevaran las estructuras sobre el río Mulatos, en Necoclí y la del río San Juan, en San Juan de Urabá.

Desde entonces, a los lugareños y transportadores les ha tocado hacer maromas para cruzar los afluentes, ya sea en improvisadas garruchas o en peculiares planchones que cobran entre $10.000 y $60.000 por pasada. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, detalló que las obras ya quedaron listas este jueves 23 de abril, tal como estaba programado. Lea también: Planchones improvisados conectan Urabá y Córdoba tras la caída de los puentes

También comentó, que, como el Invías en ese momento indicó no tener cómo afrontar las obras en Mulatos y San Juan, la Gobernación, mediante un permiso de intervención, asumió las obras para las fundaciones de los extremos de los puentes, que están en tierra firme. Para ello se hizo un contrato y se empezó a ejecutar las mismas entre el 10 de marzo y el 20 de marzo en Mulatos y en San Juan. Según Rendón, desde el 3 de abril las obras en los extremos asumidas por la Gobernación quedaron finalizadas. Ya quedando el montaje, que culminó este jueves, a cargo del Invías.

EL COLOMBIANO consultó con el Invías cuando sería la apertura del puente de 49 metros sobre el río Mulatos y la entidad detalló que su apertura para la comunidad quedó programada para este viernes 24 de abril.