Tensión en Guantánamo: jefe del Pentágono frena el rearme de Cuba y advirtió que no tolerará amenazas EE. UU.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este miércoles 10 de junio a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la bahía de Guantánamo.
Le puede interesar: Ecuador captura a dos colombianos solicitados por EE. UU. por presuntos nexos con red internacional de narcotráfico
La visita de Hegseth, anunciada inesperadamente en la víspera, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.