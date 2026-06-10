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Denuncian amenazas de las disidencias a campesinos en Antioquia para voltear las elecciones

Según sostuvo la Gobernación de Antioquia, el Frente 36 de las disidencias de las Farc estaría organizando reuniones con campesinos para presionarlos a apoyar a un candidato.

  • Grafiti intimatorio de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia. FOTO: Camilo Suárez
    Grafiti intimatorio de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las disidencias de las Farc estarían intimidando a campesinos de varios municipios del Norte de Antioquia para incidir en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Así lo denunció este miércoles la Gobernación de Antioquia, desde donde se señaló a varios cabecillas de esa agrupación de estar detrás de esas intimidaciones.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo que los municipios en los que la situación es más compleja son Angostura y Campamento.

“El Frente 36 de las Farc está de nuevo, abiertamente, constriñendo o pretendiendo hacerlo, a la población en municipios como Angostura y Campamento, donde están haciendo reuniones y obligando a la gente a revertir el resultado electoral de primera vuelta, so pena de atenerse a las amenazas que ellos mismos han expuesto”, sostuvo el mandatario seccional, quien hizo un llamado a la Fuerza Pública para redoblar su presencia en esa zona.

Espere ampliación.

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