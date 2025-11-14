Exnovio de Emiliana Castrillón no aparece: sería el principal sospechoso de su asesinato en Bolombolo

Por más que pasan los días desde que desapareció en Venecia la joven Emiliana Castrillón Herrera y aún después de su hallazgo muerta y de realizadas sus exequias, el pasado jueves, 13 de noviembre, en ese tranquilo y bonito pueblo del Suroeste antioqueño no paran de hablar de este tema. Parece una trágica novela contada por capítulos.

El último episodio de este dramático hecho, hasta ahora, fue la revelación realizada este viernes por el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, en el sentido de que el principal sospechoso del asesinato de la mujer de 19 años de edad, sería su exnovio.

“Está como primer sindicado, sospechoso de este hecho presentado, un joven cuya familia reconoce como su expareja sentimental y hasta el momento sí tenemos la certeza de que esta persona no ha aparecido, que está todavía desaparecida, y que toda la responsabilidad del hecho está direccionada a ese sujeto”, dijo el coronel Rico Guzmán en medio de una rueda de prensa.

EL COLOMBIANO indagó en Venecia y aunque pocos se atreven a dar información debido a que por alguna razón el personaje les inspira temor, una fuente que conoce del caso le dijeron a este medio de comunicación que se trataría de un hombre, también joven, que reside en una parcelación ubicada a unos tres kilómetros del sitio donde hallaron el cuerpo de Emiliana.

La fuente aseguró que incluso han visto a miembros de las autoridades visitando a la familia del indiciado buscando que lo disuadan para que se entregue.

El comandante de la Policía Antioquia añadió que hasta ahora las indagaciones que realizan funcionarios del CTI de la Fiscalía han confirmado que Emiliana presentaba en el cuerpo heridas y que al parecer murió por asfixia mecánica, lo que en otras palabras quiere decir que habría sido estrangulada.

Luego de haber sido reportada su desaparición, todo el pueblo se puso en marcha para la búsqueda en apoyo a las autoridades y cuerpos de socorro.

Después, el pasado lunes, 10 de noviembre, fue hallado un cadáver en una orilla del río Cauca, en su discurrir por la parcelación Santarrosita, de la vereda El Bazal y posteriormente Medicina Legal corroboró que se trataba de la joven.

Emiliana había sido vista por última vez entre el 1 y el 2 de noviembre, cuando quedó registrada en video caminando por una vía urbana del municipio, acompañada de un hombre y existen sospechas de que se trataría del mismo a quien han identificado como su expareja.

Durante las exequias, los deudos de la joven –vestidos de blanco como símbolo de paz y solidaridad–, a la vez que elevaron globos para honrar la memoria de la joven estudiante, hicieron un llamado a la justicia para esclarecer esta muerte que ha conmovido a Venecia.