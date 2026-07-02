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¡A sacar la bicicleta! Medellín abre inscripciones para pedalear la Feria de las Flores

El tradicional ciclopaseo se realizará el sábado 1 de agosto como parte de la Feria de las Flores 2026. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de julio.

  • Alcaldía de Medellín invita a sacar la bicicleta: ya están abiertas las inscripciones para la Feria de las Flores. Foto: Alcaldía de Medellín
    Alcaldía de Medellín invita a sacar la bicicleta: ya están abiertas las inscripciones para la Feria de las Flores. Foto: Alcaldía de Medellín
  • ¡A rodar! Medellín abre inscripciones para recorrer la Feria de las Flores en bicicleta. Foto: Alcaldía de Medellín
    ¡A rodar! Medellín abre inscripciones para recorrer la Feria de las Flores en bicicleta. Foto: Alcaldía de Medellín
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La bicicleta volverá a ser protagonista de la Feria de las Flores. La Alcaldía de Medellín abrió las inscripciones para participar en una nueva edición de la Feria a Ritmo de Bicicleta, un ciclopaseo que reúne a ciudadanos y visitantes en un recorrido por la ciudad para promover la movilidad sostenible, el disfrute del espacio público y el encuentro comunitario.

La actividad se llevará a cabo el sábado 1 de agosto y tendrá un recorrido de 11 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de las Luces. Durante el trayecto, los participantes recorrerán sectores como la avenida El Poblado, Belén y Laureles, esta jornada hace parte de la programación oficial de la Feria de las Flores 2026.

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Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 30 de julio y podrán participar personas de todas las edades, de manera individual o en grupo. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el registro deberá ser realizado por un adulto responsable a través del formulario habilitado por la Alcaldía de Medellín.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó el significado que tiene este medio de transporte para la ciudad. “La bicicleta hace parte de la historia, la cultura y la transformación de Medellín. Hoy sigue siendo un símbolo de movilidad sostenible, bienestar y encuentro ciudadano. Por eso, bajo el liderazgo de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, continuamos promoviendo su uso como una apuesta por una ciudad más saludable, más humana y conectada con el cuidado del espacio público”, afirmó el funcionario.

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¡A rodar! Medellín abre inscripciones para recorrer la Feria de las Flores en bicicleta. Foto: Alcaldía de Medellín
¡A rodar! Medellín abre inscripciones para recorrer la Feria de las Flores en bicicleta. Foto: Alcaldía de Medellín

La Administración Distrital explicó que esta actividad hace parte de las estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo 2024-2027 para incentivar el uso de la bicicleta y fortalecer los espacios de integración ciudadana. El objetivo es que los participantes recorran Medellín desde una perspectiva diferente, promoviendo la convivencia y el cuidado del entorno.

Como novedad, la edición de este año contará con la participación de diferentes dependencias del Distrito, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y colectivos ciclistas como Señoritas al Pedal, Biciángel, Servial, Bicicletas Antiguas Sabaneta y Bellocicleta, además del apoyo de aliados como ExpoSolar Colombia.

El desfile tendrá seis categorías premiables: Flores, carrozas y comparsas; Al trabajo en bici; Personajes famosos; Clásicas, antiguas y vintage; Sostenible; y Familiar. Además, habrá dos categorías no premiables: Abierta e Institucional.

Los interesados podrán realizar su inscripción hasta el 30 de julio a través de este formulario dispuesto en la página web de la Alcaldía.

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