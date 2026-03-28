Así fue la visita de Iván Cepeda a Antioquia, recibió homenaje de madres buscadoras de la Comuna 13

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en Medellín este 28 de marzo. La convocatoria tuvo lugar en el centro de la capital antioqueña, en el parque de San Antonio, a las 3 de la tarde. El también senador estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.
Como dato curioso del evento político, a un costado del parque, resguardados en la sombra de unos árboles, había un grupo de personas recogiendo firmas para la Asamblea Nacional Constituyente, con una imagen del presidente Petro.
Esto, a pesar de que Cepeda estaría dispuesto a ceder en este punto, como lo aseguró en un entrevista reciente. Así habría llegado a acuerdos con sectores como el del exministro Juan Fernando Cristo.
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