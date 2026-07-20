Fuerte olor a “mortecina” desespera a habitantes de este pueblo de Antioquia

En Amagá pasa un fenómeno peculiar: a los madrugadores ya no los levanta de la cama el sonido de la alarma del reloj despertador. Lo que los saca del sueño, según comentaron varios residentes, es el mal olor que desde tempranas horas se posa sobre el municipio, un olor a “mortecina” que a más de a uno le ha resultado insufrible.
En el municipio basta con tocar el tema para que los amagaseños cuenten las penurias que les toca vivir por cuenta de la apestosa “nube” que —si bien desde hace décadas los atormenta— este año se ha vuelto insoportable, pese al olfato acostumbrado del pueblo. No más en 2026, a la Alcaldía han llegado más de 300 quejas formales por esta situación. Es decir, un promedio de dos por día.