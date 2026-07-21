Gobierno Petro propone recaudar $21,9 billones en nueva reforma tributaria, ¿cuáles son los nuevos impuestos?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentará una nueva reforma tributaria con la que busca obtener $21,9 billones adicionales. Se trata de su quinto intento de tributaria.
La iniciativa propone restablecer el IVA del 19% para los conciertos, los eventos deportivos, los vehículos híbridos y los juegos de suerte y azar. Además, contempla un aumento en los impuestos aplicados a los cigarrillos y a los vapeadores, así como un incremento del IVA sobre la gasolina y el diésel.
La iniciativa fue presentada oficialmente el 20 de julio de 2026 por Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, junto con congresistas, en su mayoría del Pacto Histórico.
Según la exposición de motivos del proyecto, el Ejecutivo considera que Colombia enfrenta un desequilibrio estructural entre los ingresos y el gasto público, situación que limita la capacidad financiera del Estado debido a que más del 90% del presupuesto corresponde a gastos establecidos por obligaciones constitucionales y legales.
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El documento sostiene que la reforma constituye una medida necesaria para recuperar el equilibrio fiscal, avanzar hacia el cumplimiento de la Regla Fiscal y evitar un mayor desfinanciamiento de las cuentas públicas.