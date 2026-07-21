Gobierno Petro propone recaudar $21,9 billones en nueva reforma tributaria, ¿cuáles son los nuevos impuestos?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentará una nueva reforma tributaria con la que busca obtener $21,9 billones adicionales. Se trata de su quinto intento de tributaria. La iniciativa propone restablecer el IVA del 19% para los conciertos, los eventos deportivos, los vehículos híbridos y los juegos de suerte y azar. Además, contempla un aumento en los impuestos aplicados a los cigarrillos y a los vapeadores, así como un incremento del IVA sobre la gasolina y el diésel. La iniciativa fue presentada oficialmente el 20 de julio de 2026 por Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, junto con congresistas, en su mayoría del Pacto Histórico. Según la exposición de motivos del proyecto, el Ejecutivo considera que Colombia enfrenta un desequilibrio estructural entre los ingresos y el gasto público, situación que limita la capacidad financiera del Estado debido a que más del 90% del presupuesto corresponde a gastos establecidos por obligaciones constitucionales y legales. Le puede gustar: “Nos quieren ahorcar”: Petro responde a la Corte tras tumbar la emergencia económica y confirma nueva tributaria El documento sostiene que la reforma constituye una medida necesaria para recuperar el equilibrio fiscal, avanzar hacia el cumplimiento de la Regla Fiscal y evitar un mayor desfinanciamiento de las cuentas públicas.

¿Cuánto espera recaudar la reforma tributaria?

El proyecto estima obtener $21,9 billones adicionales durante 2027, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). A partir de 2028, el Gobierno calcula que las medidas generarán ingresos permanentes cercanos al 1,5% del PIB. Las proyecciones oficiales contemplan un recaudo de $32,8 billones en 2028, $35 billones en 2029 y $37 billones en 2030.

¿Cuáles son los impuestos de la nueva reforma tributaria?

La propuesta se estructura sobre cuatro grandes pilares: El primero corresponde a la reducción del gasto tributario, con la eliminación de beneficios y tratamientos preferenciales que, según el Gobierno, no han demostrado ser eficientes ni progresivos. Este componente aportaría $6,7 billones en 2027. Dentro de este grupo se incluye el incremento gradual del IVA aplicado al ingreso del productor de gasolina y ACPM hasta el 10%, el gravamen a los biocombustibles, la aplicación permanente del IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea y el aumento del IVA para los vehículos híbridos, que pasarían de una tarifa del 5% al 19%. El segundo pilar consiste en reducir las exoneraciones sobre los aportes al sistema de seguridad social, medida que representaría $8,5 billones, convirtiéndose en la principal fuente de recaudo para 2027. La iniciativa propone disminuir de diez a tres salarios mínimos el umbral para que las empresas puedan acceder a las exoneraciones de aportes a salud, SENA e ICBF.

¿Qué impuestos pagarían más las personas y las empresas?

El proyecto también incorpora medidas de progresividad tributaria con las que espera recaudar $3,4 billones. Entre ellas se encuentra la reducción del umbral para comenzar a pagar el impuesto al patrimonio, que pasaría de 72.000 a 40.000 UVT, además de la creación de nuevas tarifas marginales de hasta el 5% para los patrimonios de mayor valor. Asimismo, propone aumentar de forma permanente la sobretasa al sector financiero del 5% al 15%.

En materia de personas naturales, la iniciativa contempla elevar la tarifa máxima del impuesto de renta del 39% al 41%, aunque este efecto se reflejaría principalmente desde 2028. También incrementa al 30% la tarifa de ganancias ocasionales derivadas de rifas y apuestas.

¿Qué impuestos ambientales y de salud propone la iniciativa?

El cuarto componente de la reforma busca obtener $3,2 billones mediante impuestos relacionados con salud pública y protección ambiental. En este apartado se propone aplicar IVA del 19% a los licores, aumentar los impuestos a los cigarrillos y vapeadores, establecer un impuesto al consumo del 19% para eventos de esparcimiento cuyo valor supere los $500.000 y eliminar la exención de IVA para las importaciones de bajo costo, conocidas como minimis, inferiores a US$200.

El proyecto también incrementa la tarifa por Presencia Económica Significativa (PES), utilizada para gravar servicios digitales prestados desde el exterior, pasando del 3% al 5%. En el sector minero-energético se plantea crear un impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, además de realizar ajustes al impuesto nacional al carbono. Como parte de la estrategia de transición energética, el Gobierno también propone incentivos para proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, cuyo costo fiscal estimado asciende a $507.000 millones.

¿Cuál es el argumento del Gobierno para impulsar esta reforma?

La exposición de motivos sostiene que el proyecto busca evitar un ajuste fiscal abrupto y preservar la inversión pública en sectores estratégicos como infraestructura, educación, salud y transición energética. El Gobierno argumenta que disminuir la inversión estatal durante un periodo de desaceleración económica afectaría el crecimiento del país en el mediano plazo. Además, considera que el sistema tributario vigente presenta problemas de equidad porque buena parte de los beneficios fiscales favorecen a contribuyentes con mayor capacidad económica. Por ello, la reforma plantea eliminar exenciones consideradas ineficientes, aumentar la progresividad del sistema y utilizar la política tributaria como una herramienta para desincentivar actividades que generan impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud pública, como el consumo de combustibles fósiles, cigarrillos, vapeadores y bebidas alcohólicas. Con la radicación del proyecto, la iniciativa iniciará ahora su trámite en el Congreso de la República, donde deberá surtir cuatro debates antes de una eventual aprobación. Entérese: Gobierno Petro radicará una nueva reforma tributaria para recaudar $21,8 billones en 2027: será presentada el 20 de julio

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